ضغوط السيولة بحاجة إلى إصلاحات هيكلية

في الوقت الذي يتصدر التضخم المرتفع عناوين الأخبار، هناك تطور آخر مثير للقلق للأسواق هذا العام هو تدهور السيولة في الأسواق.كما جاء في تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير حول الاستقرار المالي في أيار (مايو)، فقد انخفضت السيولة منذ أواخر 2021 في سندات الخزانة الأمريكية وكذلك في العقود الآجلة في مؤشر إس آند بي 500 والنفط.تعد السيولة - التي تقاس بالسهولة التي تسمح للمشترين والبائعين التعامل فيما بينهم - أمرا بالغ الأهمية لسوق تعمل بشكل جيد للمستثمرين والمقترضين العاديين. يجب أن تثير رؤية الضغوط عبر هذه الأسواق المتعددة مخاوف حقيقية.في الواقع، كانت نقاط الضعف الهيكلية الأساسية واضحة لبعض الوقت. ينطبق هذا بشكل خاص على أسواق التمويل بالجملة حيث لعبت البنوك تاريخيا، بصفتها تاجرة، دورا رئيسا في توفير السيولة.غالبا ما يشار إلى اللوائح التنظيمية الأكثر صرامة بشأن رأس المال، التي تم تبنيها استجابة للأزمة المالية، على أنها تجعل الوساطة في سوق الدخل الثابت أكثر تكلفة.هذا يعني أن المتداولين يخصصون قدرا أقل من ميزانيتهم العمومية لأنشطة صنع السوق. في حين أن آخرين - مثل شركات التداول - ربما تدخلوا لتوفير السيولة، إلا أن أهدافهم وحوافزهم مختلفة. إضافة إلى هذه التغييرات الهيكلية، يقلل الاحتياطي الفيدرالي الآن حيازاته من سندات الخزانة ولم يعد يشتري السندات الأخرى.وما يحسب لصناع السياسة - في كل من الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي - أنهم أشاروا إلى أن بعض المشكلات الهيكلية الأساسية قد تلعب دورا في أنشطة صنع السوق. لكن نقاط الضعف المفترضة في سوق المال وصناديق الاستثمار المشتركة ذات الغايات المفتوحة تخضع أيضا للتدقيق.كان صناع السياسة ينظرون إلى الخطر المتمثل في أن سوق المال وصناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة قد تضخم صدمات السيولة - ما إذا كانت ميزة كونك "أول المتحركين" في استرداد الأموال يمكن أن تحفز مزيدا من البيع أو توجد تحديات في تفريغ الأصول خلال أوقات الشدة.لذلك نشهد الآن مجموعة من المقترحات الموجهة إلى سوق المال وصناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة لزيادة حواجز السيولة واتخاذ تدابير مثل "التسعير المرجح" الذي يسعى في أوقات الشدة إلى تمرير بعض تكاليف عمليات الاسترداد إلى البائعين.يرجع بعض هذا إلى سوء قراءة الأدلة من فترات الشدة السابقة، ولا سيما أحداث آذار (مارس) 2020 عندما تسببت الجائحة في إغلاق مفاجئ للاقتصاد العالمي. والحقيقة هي أن سوق المال وصناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة لم تكن سبب أزمة السيولة في آذار (مارس) 2020، ودورها المفترض في تضخيم الأزمة غير مدعوم بالبيانات.يظهر بحثنا أن إجمالي صافي مبيعات الصناديق من السندات، ولا سيما سندات الخزانة، كان أقل كثيرا مما ادعى صناع السياسة. ولا يتوافق توقيت صافي المبيعات اليومية لصناديق السندات المشتركة مع تطور الاضطراب في سوق سندات الخزانة في ذلك الوقت. إضافة إلى ذلك، فإن نصيبها الصغير من حجم التداول في سوق سندات الخزانة يشير إلى تأثير ضئيل ـ إن وجد ـ في الإجهاد.الدرس الرئيس الذي يمكن استخلاصه من تجربة آذار (مارس) 2020 هو، إننا بحاجة للتأكد من أن الأسواق الثانوية يمكنها توفير السيولة الكافية للجميع عندما يكون المستثمرون في أمس الحاجة إليها.تم بالفعل وضع قائمة من الخطوات الواعدة للقيام بذلك من قبل صناع السياسة، تتضمن:•تعديل ما يسمى "نسبة الرافعة المالية التكميلية" التي تنص على مقدار رأس المال الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به كنسبة مئوية من أصولها. ينبغي أن تستثني هذه النسبة سندات الخزانة والودائع في الاحتياطي الفيدرالي. مع قدرة أكبر على ميزانياتها العمومية، ستكون البنوك والشركات التابعة لها من المتداولين في وضع أفضل لتسهيل التداول في أسواق السندات في أوقات الشدة. نجح هذا التعديل بشكل جيد على أساس مؤقت خلال أزمة كوفيد- 19.•دراسة الفوائد المحتملة للمقاصة المركزية للتداول للحد من تعرض المؤسسات المالية لمخاطر الطرف المقابل. يمكن أيضا توسيع سعة ميزانيتها العمومية لتسهيل التداول بسبب التسوية، ما يسمح بموازنة التداولات مع الطرف المقابل نفسه.•الترويج لتوسيع نطاق التداول "الشامل للجميع" الذي يسمح للمشترين والبائعين بالتفاعل مع بعضهم بعضا بشكل مباشر دون وجود بنك وسيط. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على ميزانيات المتداولين في أوقات الشدة.•تقييم تأثير اللوائح التنظيمية في المشاركين في السوق الذين يوفرون سيولة كبيرة ويقومون بأنشطة مشابهة كمتداولين في الأسواق.يتطلب المضي قدما في هذه الأجندة جهدا مستداما ومتعدد الأطراف والقطاعات، ينبغي لصناع السياسة تبنيه في الحال. وعلى الرغم من أنه من السهل اقتراح قواعد جديدة لسوق المال وصناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة، فإن هذه الجهود لن تعالج تحدي السيولة. تحسين هياكل السوق سيفعل ذلك.الكاتب رئيس اتحاد صناديق الاستثمار "إنفسمنت كمباني إنستيتوت" ومديره التنفيذي