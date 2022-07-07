الأسهم الأمريكية ترتفع مع تقييم المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة

بدأت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في وول ستريت اليوم تداولاتها على ارتفاع مع تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية وسط مخاوف متزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي في أعقاب زيادات متتالية في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 152.97 نقطة عند الفتح، أي 0.49 في المائة، إلى 31190.65 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا بواقع 13.77 نقطة، أي 0.36 في المائة، إلى 3858.85 نقطة، بحسب "رويترز".

كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 60.75 نقطة، أي 0.53 في المائة، إلى 11422.60 نقطة.