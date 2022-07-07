أسهم أوروبا تصعد بدعم من شركات الطاقة وصناعة الرقائق

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مدعومة بشركات النفط وصناعة الرقائق التي تلقت دعما من نتائج أولية قوية أعلنتها شركة سامسونج الكورية، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع البنك المركزي الأوروبي بحثا عن مؤشرات على رفع الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 % بحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش، بعدما أغلق مرتفعا 1.7 % في الجلسة السابقة بعد انتهاء إضراب عمال النفط والغاز في النرويج بحسب رويترز.

وسجلت أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات إس.تي ميكروإلكترونكس وبي.إي سيميكونداكتورز وإيه.إس.إم انترناشونال وإيه.إس.إم.إل هولدنجز ارتفاعات تراوحت بين 2.4 و3.3 بالمئة بعد إعلان سامسونج إلكترونكس تسجيل أفضل أرباح فصلية منذ 2018 في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران مدعومة بمبيعات قوية لرقائق الذاكرة. وقفز سهم تيناريس 5.4 % ليدعم المؤشر الأوروبي الفرعي للنفط والغاز، بعدما رفعت شركة جيفريس السعر المستهدف للسهم. وتتجه الأنظار إلى بيان اجتماع المركزي الأوروبي في الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.