40 % من الكوريين الشماليين يعانون من نقص التغذية

يعاني أكثر من 40% من الكوريين الشماليين من نقص التغذية، حسبما أظهر تقرير للأمم المتحدة اليوم ، وسط مخاوف بشأن الأمن الغذائي في هذا البلد.

ووفقا لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2022 الذي شاركت في نشره وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي، بلغ معدل انتشار نقص التغذية بين سكان كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليون نسمة 41 % من عام 2019 إلى عام 2021، مقارنة بنسبة 33.8 % من عام 2004 إلى عام 2006، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

في الوقت نفسه ، كشف التقرير أن 33.9 % من النساء الكوريات الشماليات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما عانت من فقر الدم في عام 2019 ، مقارنة بـ 13.5 % من النساء الكوريات الجنوبيات في الفئة العمرية في نفس الفترة.

وبلغ معدل انتشار التقزم بين أطفال كوريا الشمالية الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات 18.2 % في عام 2020 ، مقارنة بـ 2.2 % في كوريا الجنوبية.