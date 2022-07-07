نشاط شرائي يعيد الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء .. والسيولة عند 4.9 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للارتفاع بنحو 71 نقطة بما يعادل 0.6 في المائة لتغلق عند 11416 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقاط بنحو 0.6 في المائة ليغلق عند 1585 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات على الرغم من التباين في أداء الأسهم. وكانت السوق فاقدة نحو 1 في المائة أثناء الجلسة إلا أنه عند وصولها لمستويات 11200 نقطة نشطت السيولة الشرائية لتعيد المؤشر نحو المنطقة الخضراء. السوق تحافظ على المسار العرضي وتبدو مترقبة لنتائج الشركات للربع الثاني. بقيت مستويات السيولة مقاربة للجلسات القليلة الماضية وتأتي منخفضة في وقت يسبق توقف السوق لإجازة عيد الأضحى.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11261 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 1 في المائة ليصل إلى 11223 نقطة، بينما الأعلى عند 11420 نقطة رابحا 0.67 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 11416 نقطة رابحا 71 نقطة بنحو 0.6 في المائة. وارتفعت السيولة 14 في المائة بنحو 636 مليون ريال لتصل إلى 4.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 832 ألف سهم لتصل إلى 144 مليون سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 9 في المائة بنحو 25 ألف صفقة لتصل إلى 288 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.3 في المائة، يليه "الطاقة" بنحو 0.8 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 0.8 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 3 في المائة يليه "الأدوية" بنحو 2.5 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 1.88 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 32 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 24 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 7 في المائة بقيمة 336 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "تنمية" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 73.30 ريال، يليه سهم "الخدمات الأرضية" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 27.20 ريال، وحل ثالثا سهم "شاكر" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 17.02 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الخزف السعودي" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 38.95 ريال، يليه سهم "المراكز" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 19.56 ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت الشرقية" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 43.50 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 373 مليون ريال، يليه سهم "سبكيم" بقيمة 327 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الأهلي" بقيمة 272 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية