مستثمرو «وول ستريت» يترقبون إشارات «الفيدرالي» بشأن سلامة الاقتصاد وزيادات الفائدة

استقرت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت عند الافتتاح أمس، مع انتظار المستثمرين محضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن إشارات بشأن سلامة الاقتصاد ووتيرة زيادات أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، رغم استمرار المخاوف من احتمالية ركود الاقتصاد.وبحسب "رويترز" هبط مؤشر داو جونز الصناعي 10.52 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 30957.30 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.59 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 3831.98 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك 15.66 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 11337.90 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية أمس بعدما أوقف عمال النفط والغاز في النرويج إضرابهم، ما هدأ المخاوف من نقص إمدادات الطاقة في حين ارتفع سهم "جاست إيت تيكاواي دوت كوم" بعد أن اتفقت "أمازون" على شراء حصة في وحدتها "جروبهاب".وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 في المائة بعد يوم من توقف بعض إنتاج النرويج من النفط والغاز نتيجة الإضراب وتفاقم المخاوف من التضخم.وارتفع مؤشر داكس الألماني 1.4 في المائة بعد أن خسر نحو 3 في المائة في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات نمو الطلبيات على الإنتاج الصناعي الألماني بشكل مفاجئ في أيار (مايو)، مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر.ومن بين القطاعات الأوروبية ارتفعت أسهم شركات مبيعات التجزئة والسفر والترفيه.وقفز سهم "جاست إيت تيكاواي دوت كوم" 14.2 في المائة بعد أن وافقت "أمازون" على شراء حصة 2 في المائة في وحدة "جروبهاب" الأمريكية لتوصيل الوجبات.وفي آسيا أغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض أمس بعد ارتفاعه على مدى يومين، متأثرا بتراجع أسهم شركات الطاقة مع تأثر السوق بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.وهبط مؤشر نيكاي 1.20 في المائة ليغلق عند 26107.65 نقطة. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23 في المائة إلى 1855.97 نقطة.وتراجعت أسهم شركات التنقيب عن النفط بنحو 10 في المائة لتصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.ونزلت أسهم شركات التكرير 5.12 في المائة وأسهم المرافق 3.73 في المائة.ومن بين شركات التنقيب كان سهم "إينبكس" الأسوأ أداء، حيث هبط 10.05 في المائة. ونزل سهم مصفاة إيديميتسو كوسان 6.1 في المائة وسهم شركة كهرباء طوكيو 6.28 في المائة.وخالفت شركة الأدوية "إيساي" الاتجاه العام ليرتفع سهمها 5.87 في المائة.وعلى الصعيد نفسه انخفضت الأسهم الصينية أكثر من 1 في المائة في ختام تعاملات أمس، وسط مخاوف من عودة تفشي فيروس كوفيد - 19 داخل البلاد، في ظل قلق المستثمرين من احتمالات ركود الاقتصاد العالمي.وانخفض مؤشر شنغهاي المركب 1.43 في المائة إلى 3355 نقطة، كما تراجع مؤشر "سي إس آي 300" بنحو 1.46 في المائة إلى 4423 نقطة، وانخفض مؤشر شنتشن المركب 1.15 في المائة إلى 2207 نقطة.