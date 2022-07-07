وتصدر الأسهم المرتفعة "جروب فايف" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 26.65 ريال، يليه "إنماء الروابي" بنحو 7 في المائة ليغلق عند 23 ريالا، وحل ثالثا "موبي" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 75 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "المركز الآلي" بنحو 9.2 في المائة ليغلق عند 136.20 ريال، يليه "نسيج للتقنية" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 85 ريالا، وحل ثالثا "الناقول" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 87.40 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 3.5 مليون ريال، يليه سهم "مياه الجوف" بنحو مليوني ريال، وحل ثالثا سهم "فاديكو" بقيمة 1.8 مليون ريال.
«نمو» تضيف 102 نقطة بتداولات قيمتها 16 مليون ريال
وتصدر الأسهم المرتفعة "جروب فايف" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 26.65 ريال، يليه "إنماء الروابي" بنحو 7 في المائة ليغلق عند 23 ريالا، وحل ثالثا "موبي" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 75 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "المركز الآلي" بنحو 9.2 في المائة ليغلق عند 136.20 ريال، يليه "نسيج للتقنية" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 85 ريالا، وحل ثالثا "الناقول" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 87.40 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 3.5 مليون ريال، يليه سهم "مياه الجوف" بنحو مليوني ريال، وحل ثالثا سهم "فاديكو" بقيمة 1.8 مليون ريال.
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