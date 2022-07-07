«نمو» تضيف 102 نقطة بتداولات قيمتها 16 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 102 نقطة بنحو 0.49 في المائة لتغلق عند 21238 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 11 في المائة بنحو 1.9 مليون ريال لتصل إلى 16 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 88 ألف سهم لتصل إلى 361 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 131 صفقة لتصل إلى 1.7 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "جروب فايف" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 26.65 ريال، يليه "إنماء الروابي" بنحو 7 في المائة ليغلق عند 23 ريالا، وحل ثالثا "موبي" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 75 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "المركز الآلي" بنحو 9.2 في المائة ليغلق عند 136.20 ريال، يليه "نسيج للتقنية" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 85 ريالا، وحل ثالثا "الناقول" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 87.40 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 3.5 مليون ريال، يليه سهم "مياه الجوف" بنحو مليوني ريال، وحل ثالثا سهم "فاديكو" بقيمة 1.8 مليون ريال.