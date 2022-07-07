المشرعون الأوروبيون يدعمون تصنيف استثمارات الغاز والطاقة النووية على أنها مستدامة

صوت البرلمان الأوروبي لمصلحة تصنيف الاستثمارات في مجالات الغاز والطاقة النووية على أنها مستدامة، وذلك في إطار التصنيف الخاص بالاتحاد الأوروبي للتمويل الأخضر. ويهدف المقترح إلى ضخ استثمارات خاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المناخي لـ 2050، المتمثل في تصفير انبعاثات الغازات الدفيئة وفقا لـ "الألمانية" أمس.ويقول المشرعون المؤيدون للقرار إن رفض تصنيف الغاز والطاقة النووية على أنهما مستدامان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويزيد من صعوبة التخلي عن الفحم.ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة التي أصبحت جزءا من دليل الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام بصورة تلقائية بداية من 2023 ما لم تعترض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها خلال الأسابيع المقبلة.وقالت التشيك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن وزراء الطاقة بالتكتل سيجتمعون في 26 تموز (يوليو) لمناقشة السبل والحلول اللازمة للتصدي لأزمة الغاز الروسي في الشتاء المقبل.ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية بعد الاجتماع بأيام خطة تهدف إلى مساعدة دول الاتحاد على كبح الطلب على الغاز في حالة قطع موسكو إمدادات إضافية من الغاز وكذلك لتخزين مزيد من الغاز لفصل الشتاء. إلى ذلك، أعلنت شركة شل البريطانية للنفط والغاز خططا لتبني في هولندا ما يعتقد أنها ستكون أكبر محطة للهيدروجين المتجدد في أوروبا.وقالت الشركة أمس، إن فرعيها شل هيدلاند بي في وشل أوفرسيز إنفستمنت قررا بناء المحطة التي ستحمل اسم "هولاند هيدروجين 1".وسيتم بناء محلل كهربائي بقوة 200 ميجاواط ضمن مشروع تويدي ماسفلاكت في ميناء روتردام لإنتاج ما يصل إلى 60 ألف كيلوجرام من الهيدروجين المتجدد يوميا، لتكون بذلك أكبر محطة في أوروبا بمجرد بدء عملها عام 2025.وتواصل صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا انخفاضها، في مؤشر على عمق الأزمة بين الجانبين عقب حزمة العقوبات الغربية.ولمواجهة الأزمة يعتزم أولاف شولتس المستشار الألماني اتخاذ تدابير دعم حكومية لمنع حدوث انفجار في الأسعار في ظل تقلص إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا. وفي المقابلة الصيفية مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني قال شولتس، السياسي الاشتراكي الديمقراطي ردا على سؤال عن الجهة الأولى بالمساعدة هل هي شركات الإمداد بالطاقة أم المستهلكون؟ "أعتقد أن من المهم أن ننشط على الجانبين"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث بالفعل.وكان روبرت هابيك وزير الاقتصاد قد حذر في وقت سابق من "انفجار محتمل للأسعار" في بعض مرافق البلديات، ورأى هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، أن مثل هذا الانفجار في الأسعار يمكن أن يحدث في حال توقفت روسيا عن توريد الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 وفي حال سمحت الحكومة الاتحادية لشركات الإمداد الكبيرة، مثل يونيبر بنقل هذه الأسعار إلى عملائها مثل المرافق البلدية.من جانبه أكد رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، أن عدم تساوي إمدادات الغاز في ألمانيا قد يؤدي إلى عواقب واسعة النطاق، ولا سيما مع إضرابات الإمدادات المقبلة من روسيا.قال كلاوس مولر في تصريحات صحافية "في اللحظة التي ينخفض فيها الضغط في شبكة الغاز في منطقة ما إلى أقل من حد أدنى معين، سيحل محله على الفور التأمين بمئات الآلاف من سخانات الغاز".