«خيف» و«أماكن» .. وهج الصورة وبريق الألوان

ستأخذك الدهشة حينما تزور معارض فنية فريدة، على غرار معرضي "خيف" في المدينة المنورة و"21،39 فن جدة"، اللذين أسهما في إعادة الوهج للصورة والألوان، بمشاركة فنانين ومصورين سعوديين ودوليين. ليوناردو دافنشي الرسام العبقري والفيلسوف كان يردد في مقولة شهيرة له، "البساطة هي أرقى درجات الاحترافية"، ولعل ذلك ما ينطبق على المعرضين، اللذين اتسما بالبساطة والأناقة، ونالا إثرها تذكرة العبور إلى عالم خلاق وباهر.27 مصورا لمزارع المدينةفي قلب المدينة المنورة، استقبل مركز المدينة للفنون إبداعات 27 مصورا ومصورة، من أعضاء نادي التصوير الضوئي والوسائط في المركز، ليقيم لهم معرضا جماعيا حمل اسم "خيف".وفي المعرض الذي افتتح الأحد الماضي، استمتع الزوار بروائع من التقاطات عدسات الكاميرا، موثقا مزارع المدينة داخل حد الحرم، فبحسب المركز، كان المسافر قديما يلمح النخل الباسق والآبار المتفرقة فيوقن أنه أقبل على المدينة المنورة، لحسن أرضها وبساتينها التاريخية، فمن بئر الرقاع إلى بئر الخاتم ومن بستان سوالة الذي كان ملكا للصحابي عبدالرحمن بن عوف، إلى المزرعة التي غرس فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يفوق 300 نخلة لعتق رقبة سلمان الفارسي -رضي الله عنه-، واليوم، جاء معرض خيف ليوثق أحد كنوز المدينة، وآثار مزارع طيبة التي يهددها الزحف العمراني المتواصل.ويجتمع المصورون من السكان المحليين لطيبة في معرضهم الجماعي، ليقدموا رسالة توعوية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على مزارع المدينة وتعزيز الجهود الجماعية لتطويرها، حيث تتنوع الأعمال المصورة بين ما يصف حياة المزارع وما تحتويه من مراع وحيوانات، وما يسلط الضوء على التأثير العمراني والصناعي فيها، وما يمثل أثر الإنسان الإيجابي والسلبي في البيئة.رمز البركة والرغد والضيافةعلى مدى شهر ونصف، سيكون أهل المدينة وضيوفها على موعد دائم مع روائع الصور وإبداعاتها، حيث يأمل المصورون عبر ما التقطته عدساتهم توثيق فرصة قيمة تتكفل بالتباحث حول الحلول المقترحة التي من شأنها أن تسهم في استرداد مزارع المدينة رونقها السابق وتعود كما كانت رمزا للبركة والرغد والضيافة الأصيلة.ويشارك في "خيف" نخبة من المصورين، وهم، إبراهيم الترجمي، إبراهيم الرشيدي، إبراهيم عبيد أحمد الردادي، بندر الترجمي، بسمة البيتي، حمود العتيق، رؤى المحمدي، ريان العروي، سارة عبدالله، ساري إبراهيم، سامي الجهني، سلطان غوني، شاكر سمرقندي، شهد جلال، عاصم البليهشي، عبدالرحمن طه، عبداللطيف ملائكة، عزت فاروق، علي علام، ماجد سندي، مازن المحمدي، مريم الأمين، منال الحميدي، نبيهة رحيل، نوال العزي، ياسر التهيمي.جدة تسافر بفنهاسافرت جدة بفنها وتراثها إلى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، عبر معرضها "21،39 فن جدة"، الذي يقام بعنوان "أماكن" في دورته التاسعة، بمشاركة 28 فنانا سعوديا وعالميا.المعرض المستوحى من إحداثيات مدينة جدة الجغرافية "خط العرض 21،5433 وخط الطول 39،1728"، يقدم روائع فنية مستلهمة من الموروث الفني والثقافي لجدة، التي تصدرت المشهد الفني السعودي لعقود، فيما اختار اسم "أماكن" بإلهام من أغنية فنان العرب محمد عبده بعنوان "الأماكن كلها مشتاقة لك".وتعد هذه المرة الأولى له كمعرض متنقل، بتنسيق من القيمة الفنية فينيشيا بورتر، الحاصلة على درجة الدكتوراه في مجال التاريخ والعمارة في اليمن في العصور الوسطى من جامعة درهام، حيث يواصل عرض فنونه حتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، مقدما أعمالا نحتية وتجريدية، فنونا تشكيلية، صورا فوتوغرافية، أفلاما وكتبا وشعرا، وأساليب متنوعة لإيصال الفكرة والمعنى.وبحسب ما يذكره مركز إثراء عن المعرض، فإنه جاء مرتكزا على ربط الفن بالمكان والعلاقة التي تربطهما، لتحقيق هدف جمالية القطع الفنية داخل البقعة المكانية وما يحيط بكليهما، ويتطلع إلى تحقيق التمازج الفني لبناء المشهد الثقافي، وإعادة إحياء الفنون بطريقة معاصرة، مع توفير فرصة الانغماس لدعم الفنون البصرية والأدائية، لاعتباره مساحة تفاعلية يكتشف بها الزائر تاريخ وأسرار الفنون عبر ملامسة مستجداته، كما يزيح المعرض الستار عن لوحات الفنانين المشاركين، التي تقدم سردا تشكيليا يحمل عديدا من التأويلات الفنية بطابع تاريخي، في محاولات لاقتناص مكامن الجمال لكل لوحة بمفردها.الحداثيون والفن المعاصرقالت فرح أبو شليح مديرة متحف إثراء حول استضافة مركز إثراء لمعرض أماكن بأنها تأتي "لتوهج أعمال الفنانين في مناطق المملكة، فعادة يقام المعرض في جدة، ولأول مرة في المنطقة الشرقية كمعرض متنقل يتسم بمخزون ذات عمق فريد، كما سيكون بمنزلة نافذة يطل منه الزائر ليرى ما يدهشه حيث الحرفية والمفهوم والمضمون، بوصفه متنوعا يضم نخبة من الفنانين منهم الحداثيون، إذ يخاطب أعمال الفنانين المرتبطين بأساليب الفن المعاصر".ويشارك في نسخة المعرض هذه مجموعة واسعة من الفنانين، منهم عبدالله العثمان، عبدالحليم رضوي، صفية بن زقر، ريم الفيصل، طالب المري، بدر عواد البلوي، بشائر هوساوي، إيمي كات، محمد حماد، منال الضويان، عبادة الجفري، سارة عبده، بدر علي، أسماء باهميم، حسين المحسن، مهند شونو، لجين فقيرة، شادية عالم، عبدالرحمن السليمان، علي شيري، تيسير البطنيجي، صادق كويش الفراجي، كاتالينا سوينبيرن، عمران قريشي، ضياء العزاوي، غسان غائب، نزار يحيى وعائشة خالد.