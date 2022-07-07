تاريخ المالهل تساءلت يوما عندما كنت صغيرا لماذا يستبدل البعض أشياء قيمة صغيرة، مثل سيارة، أو لعبة دب محشو، أو بيانو بأوراق خضراء صغيرة؟ هل بدا لك الأمر غريبا؟ إن أمر المال حقا عجيب، فالبشر يستخدمونه منذ قديم الأزل، وفي الوقت ذاته نجد خبراء علم الاقتصاد لا يزالون مختلفين حول صفته الحقيقية، ولا سيما وقد تعددت أشكال المال الملموسة وغير الملموسة، بدءا من الصدف ومرورا بالعملات الفضية حتى البيتكوين. يستعرض المؤلفان ديفيد أوريل ورومان شلوباتي في هذا الكتاب تاريخ تطور المال المتقلب، وكذلك مناقشة أمر مستقبله غير المضمون، وكيف فسره الاقتصاد. ويبرع المؤلفان في الإجابة عن أصعب سؤالين يتعلقان بالمال، ما هو المال؟ ولماذا تكون له قيمة؟ فعلى الرغم من أن المال شيء نستخدمه كل يوم، إلا أن الحديث عنه وتحديده وشرحه ليس من السهولة المتوقعة، بل ربما يتعين علينا أن ندلف إلى تفاصيل كثيرة وأمور غامضة لتوضيح المراد وتقريب فكرته.نصف ابتسامةفي مقدمة مجموعته القصصية الأولى، يقول القاص الصيني لو شون إنه وجد نفسه مدفوعا إلى الكتابة، لأنه شعر بوحدة عارمة. لم يكن قادرا على النسيان، أو، بالأحرى، لم يكن قادرا على النسيان الكلي؛ لذا، كتب قصصا عن الماضي. هذا بالضبط ما دفعني إلى الكتابة يقول الكاتب عدي الزعبي، وحدة عارمة. أنا أيضا فشلت في النسيان، فكتبت ما بقي في الذاكرة عن سورية قبل الحرب. أحيانا، يكتب المنفيون عن حنين إلى بلد يشتاقونه ويتمنون العودة إليه. لا يشبه هذا حنين السوريين، البلد تغير بالكامل، بل اختفى. نحن إلى مكان لا وجود له، إلا في الذاكرة. والذاكرة، كما تعرفون، تتلوى وتتلون وتتلجلج. لست استثناء، وذاكرتي لا تدعي أنها مخلصة للواقع تماما، لكنني حاولت جاهدا أن أكتب ما أملته علي بدقة. الآمال والأحلام والخسارات تتلاشى كلها بسرعة، والبلد كذلك، وما بقي منه فينا: كأنه نصف -ابتسامة، أو غيمة صيفية، أو مذنب لامع يمرق سريعا، ليختفي كليا بعيد لحظات، أمام أعين مشاهدين فضوليين ملولين، غير مكترثين بمصيره.ابن الإنسانمتذكرا طفولته يحكي ميجيل عن تمثال من الخشب بحجم رجل، نحته صانع آلات موسيقية قبل وفاته، فيقرر أهل "إيتابيه" وضعه في أعلى التل، ليصبح معلما من معالم القرية. تجري أحداث جسام وحروب، وتتشعب الرواية لتروي أحداث عقدين من تاريخ باراجواي، قبل أن تعود إلى ذاك التل بتمثاله الصامد، وقد أصبح له رمزية كبيرة.يظهر روا باستوس التاريخ من منظور الناس العاديين، مصورا على نحو مؤثر محاولات تمردهم على السلطة، كاشفا وحشية مفارقات التاريخ حين يجبر هؤلاء الناس أن يقتلوا ويموتوا في حروب عبثية يخوضونها واقفين مع السلطة نفسها التي يتمردون ضدها. ضاربا التسلسل الخطي في روي أحداث روايته، راسما لوحة جدارية هائلة عن "الباراجواي"، يكتب روا باستوس، في حبكة محكمة، روايته التي قال عنها الكاتب الأرجنتيني الكبير بورخس إنها من أفضل روايات أمريكا. أوجستو روا باستوس "بالإسبانية: Augusto Roa Bastos)" ـ 13 حزيران (يونيو) 1917 ـ 26 نيسان (أبريل) 2005 هو روائي وقاص باراجواياني.