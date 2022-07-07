نحن كُنَّا الشِعر

انْثُرِي الْخِضْبَ عَلَى ألأُفْقِ الْعَقِيمِأَرْجِعِي لِي رِعْشَةَ الْوَجْدِ الْقَدِيمِيَوْمَ أَنْ كُنَّا تَرَانِيمَ السُّرَىشَهَقَاتِ الْفَجْرِ أَحْلَامَ الكُرُومِيَوْمَ أَنْ طِرْنَا عَلَى مَرْكَبَةٍمِنْ شُعَاعِ الْبَدْرِ مَا بَيْنَ الْغُيُومِنَحْنُ كُنَّا السِّحْرَ! هَلْ مِنْ سَاحِلٍمَا نَسِينَا عِنْدَهُ بَعْضَ النُّجُومِ؟نَحْنُ كُنَّا الشِّعْرَ! هَلْ مِنْ سَامِرٍمَا رَشَقْنَاهُ بَأَوْهَامِ النَّعِيمِ؟***آهِ يَا سَلْمَى اُنْظِرِي مَا تَرَكَتْخُطُوَاتُ الدَّهْرِ فِي هَذَا اْلأَدِيمِاُنْظُرِي الْوَجْهَ الَّذِي تَذْرَعُهُكُلَّ يَوْمٍ عَرَبَاتٌ مِنْ وُجُومِاُنْظِرِي الْعَيْنَ الَّتِي إِنْ ضَحِكَتْعَصَرَتْهَا قَبْضَةُ الدَّمْعِ الَّلئِيمِوَهُنَا عُودِي الَّذِي شَابَ فَمَارَاقَصَتْ أَوْتَارُهُ غَيْرَ الْهُمُومِوَهُنَا شِعْرِي الَّذِي يَذْوِي كَمَاتَخْتَفِي اْلأَنْوَارُ فِي الَّليْلِ الْبَهِيمِوَهُنَا عُمْرِي ثُمَالَاتُ صِبَاوَظِمَا قَفْرٍ وَأَشْبَاحُ جَحِيمِ***مُرْهَقٌ سَلْمَى أَنَا.. مُعْتَنِقٌوَحْشَتِي مُنْطَرِحٌ فَوْقَ سُهُومِيأَحْرِقِي رُوحِيَ بِالشَّوْقِ فَقَدْيَنْجَلِي الثَّلْجُ الَّذِي يَغْزُو صَمِيمِيطَهِّرِي قَلْبِيَ بِالْحُبِّ فَقَدْيُولَدُ الطِّفْلُ الْمُسَجَّى فِي هَشِيمِي