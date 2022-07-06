"التجارة" تشهر بمنشأة تبيع أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات

شهرت وزارة التجارة بمنشأة ارتكبت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ضد المنشأة الواقعة بمحافظة الجبيل، متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.