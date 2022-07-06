"صندوق النقد" لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن توقعات الاقتصاد العالمي ساءت كثيرا منذ أبريل وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.

وقالت لرويترز إن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 في المئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.

ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو الجاري بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في أبريل الماضي.

وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1 في المئة.