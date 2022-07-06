الهلال يتقدم مركزين .. والنصر 6 مراكز عالمية

واصل فريق الهلال لكرة القدم التقدم في تصنيف football database أول موقع إلكتروني في تصنيف أندية كرة القدم في العالم، وقفز مركزين عن تموز (يوليو) والصادر أمس، وأصبح في المركز الـ65 عالميا بعدما كان في المركز الـ67 عالميا الشهر الماضي.

وأضاف الهلال المتوج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي خمس نقاط في رصيده الجديد ليصل إلى 1668 نقطة خطف واصل بها تصدره لفرق القارة الآسيوية متقدما على كاواساكي فرونتالي الياباني (1651 نقطة)، ثم الدحيل القطري (1623 نقطة) وأولسان الكوري الجنوبي (1614 نقطة).

وضمت قائمة TOP 100 على مستوى أندية العالم، الأهلي المصري الذي تراجع للمركز الـ63 عالميا بـ1674 نقطة، والهلال والدحيل فقط عربيا، كاواساكي فرونتالي الياباني بجانب الهلال والدحيل فقط من القارة الآسيوية.

كما قفز النصر أقرب الفرق في التصنيف خلف الهلال، ستة مراكز، وتقدم من المركز الـ193 إلى 187 عالميا، وأصبح العاشر في القارة بمجموع نقطي بلغ 1553 نقطة، ثم الشباب الثالث محليا ومركزه عالميا 271 بـ1511 نقطة، يليه الاتحاد في المركز 283 عالميا، ثم التعاون في المركز 633 عالميا.

عالميا، واصل ليفربول الإنجليزي تصدره القائمة بـ2042 نقطة، يليه مواطنه مانشستر سيتي بـ2013 نقطة، ريال مدريد الإسباني قفز ثالثا بـ2010 نقاط، بايرن ميونخ الألماني رابعا بـ1955 نقطة، إنتر ميلان الإيطالي خامسا 1917 نقطة، أي سي ميلان الإيطالي من التاسع للسادس بـ1900 نقطة، أياكس أمستردام الهولندي سابعا 1899 نقطة، تشيلسي الإنجليزي ثامنا 1879، نابولي الإيطالي تاسعا بـ1854 نقطة، وأتلتيكو مدريد الإسباني عاشرا بـ1852 نقطة.