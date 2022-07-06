تفاريس: أوقعوا ميشايل في الفخ .. 3 أندية برازيلية تريده

هاجم البرازيلي مارسيلو تفاريس مدافع فريق الهلال لكرة القدم السابق، الذي كان وسيطا في صفقة انتقال ابن جلدته ميشايل ديلجادو للنادي الأزرق في فترة الانتقالات الشتوية، الإعلام البرازيلي وصفه بالسيئ وأنه أوقع اللاعب في الفخ، وخداع الناس ما تسبب في الإيقاع بينه وبين الجماهير حول رغبته في العودة إلى نادي فلامنجو البرازيلي.

وسرد لـ"الاقتصادية" تفاريس قصة رغبة عودة ميشايل لبلاد البن رغم تجربته القصيرة مع ناديه السعودي، قائلا "الصحافي سأل ميشايل، عندما تعود للبرازيل مجددا في أي ناد ستلعب له؟ رد ميشايل بعفويه يوما ما سأعود للعب مع فلامنجو، ليذهبوا بعدها ويقولون: ميشايل يريد العودة إلى فلامنجو، لذلك اعتقدت الجماهير أنه يريد العودة الآن، هذه كل الحكاية".

وأضاف "ميشايل سعيد، للتو وحقق مع الهلال دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويريد الاستمرار وتحقيق البطولات وهو سعيد جدا في تجربته، ولا يفكر في العودة حاليا إلى البرازيل".

وأكد تفاريس أن ميشايل لاعب هلالي وعقده مرتبط لمدة موسمين، وقال "من يريده يجب أن يذهب إلى الهلال وليس التحدث معه فعقده مرتبط بناديه، في الوقت نفسه هناك ثلاثة أندية برازيلية مهتمة به وتريد التعاقد معه، وهي: فلامنجو، بوتوفاجو ريجاتاس، وأتلتيكو مينيرو، ومن يرغب في اللاعب عليه أن يذهب للهلال وليس إلى ميشايل".