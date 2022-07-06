ضربة قاسية للاقتصاد الصيني .. القيود تعود إلى شنغهاي

فرض حجر صحي على ملايين السكان في الصين بسبب عودة انتشار وباء كوفيد، الذي أثار مخاوف خصوصا في شنغهاي من عودة القيود بعد شهر من إنهاء عزل طويل ومرهق.وبحسب "الفرنسية"، فرض العزل على أكبر مدينة في الصين لمدة شهرين في الربيع لوقف أسوأ تفش للوباء في البلاد منذ بدايته. وشكلت القيود الصارمة في العاصمة الصينية اختبارا صعبا لسكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة الذين يواجهون مشكلات في توريد المنتجات الطازجة.وبحسب "الفرنسية"، تحدثت وزارة الصحة الصينية عن نحو 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد.والمنطقة الرئيسة المتضررة هي مقاطعة آنهوي (شرق)، حيث يخضع 1.7 مليون شخص في مقاطعتين ريفيتين حاليا للحجر.وسجلت أكثر من ألف إصابة في هذه المنطقة منذ الأسبوع الماضي مع انتشار العدوى في مقاطعة جيانجسو (شرق) المتاخمة لشنغهاي ومنطقة صناعية مهمة.وقال تينج لو من مصرف نومورا إن المتحور أوميكرون ما زال يمثل "مشكلة رئيسة للاقتصاد الصيني". وهذه الإجراءات توجه ضربة قاسية للنشاط الاقتصادي مع إغلاق عديد من الشركات أو تباطؤ الأعمال.ومنذ الأحد، تسجل إصابات في شنغهاي، حيث فرض إجراء فحوص لكشف الإصابات في معظم المناطق، بينما أغلقت كل قاعات الكاريوكي في المدينة. وقالت السلطات إنه تتم تتبع بعض الإصابات إلى أماكن الترفيه هذه.ويخشى بعض سكان شنغهاي العودة إلى القيود بعد خمسة أسابيع من رفع الإغلاق الذي استمر لمدة شهرين في أكبر مدينة في الصين.وتزايد القلق مع تلقي بعض الأسر حصصا غذائية، كما يبدو من رسائل يتم تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.وكتب أحد السكان في رسائل على "ويتشات" أن "منطقة بوتوو (وسط شنغهاي) ترسل الخضار مرة أخرى".ونشر أحد المستخدمين في شنغهاي على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بتويتر رسالة مفادها "أنا متوتر جدا. الوباء دمر شبابي. أنا على وشك أن أصاب بالجنون".من جهتها، قالت أليس تشان التي تعيش في شنغهاي "أعتقد أن الأمر غير ضروري ولا أريد القيام بذلك"، في إشارة إلى حملة الفحوص.وأضافت أنها شاركت في حملة الفحص الجماعي بسبب مخاوف من أن يسمها رمزها الصحي المخزن على الهواتف الذكية الذي يستخدم للوصول إلى الأماكن العامة، على أنها معرضة لكوفيد.وقال ياو الذي ذكر اسمه الأول فقط ويقيم في شنغهاي "أعتقد أن الوضع لن يتحسن على الأمد القصير. الناس ما عادوا خائفين من كوفيد، بل يشعرون بالخوف من أن يتم عزلهم في منازلهم".على بعد نحو 1400 كيلومتر، أعادت مدينة شيان الكبيرة (شمال) من جانبها فرض "تدابير مراقبة مؤقتة" بعد رصد بؤرة لمتحور أوميكرون، حسب السلطات الصحية المحلية.خضعت هذه المدينة التاريخية التي تضم 13 مليون نسمة لإغلاق استمر شهرا واحدا في نهاية العام الماضي. وقد فرضت المراقبة فيها منذ السبت بعد تسجيل 29 إصابة معظمها بين عمال لإعادة تدوير النفايات.وقالت حكومة المدينة في مذكرة إن أماكن الترفيه بما في ذلك مقاهي الإنترنت وقاعات الكاريوكي ستغلق أبوابها اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء.ونشرت وسائل الإعلام الحكومية صورا لسكان مدينة شيان يصطفون في طوابير لإجراء اختبارات. لكنها أكدت أن المدينة تخضع لإغلاق.وقال ما تشاو فينج المسؤول الصحي في مدينة شيان لصحافيين إن "كل الإصابات هي بمتحور أوميكرون بي إيه 5.2"، مؤكدا أن تتبع الإصابات ما زال جاريا.هذا المتحور الأكثر قدرة على العدوى هو أقل خطورة. لكنه يشكل مع ذلك تحديا جديدا للصين إحدى الدول الأخيرة التي تطبق استراتيجية "صفر كوفيد" في مواجهة الوباء.كما تشدد العاصمة بكين إجراءاتها الصحية. فاعتبارا من 11 تموز (يوليو)، لن يسمح بدخول المكتبات والمتاحف ودور السينما سوى للأشخاص المطعمين.وتقضي السياسة الصحية الصارمة بإجراء فحوص مكثفة وفرض حجر صحي إلزامي في حال أثبتت الفحوص وجود إصابات وعزل المصابين.وتعد الحكومة أن هذه الطريقة ضرورية لاستخدام الموارد الطبية على النحو الأمثل والحفاظ على كبار السن الذين يشكلون نسبة قليلة نسبيا بين المطعمين.وفقا لتقديرات بنك نومورا، يخضع ما لا يقل عن 114 مليون صيني حاليا لقيود مختلفة، بما في ذلك قيود على السفر. وكانوا 66 مليونا قبل أسبوع واحد فقط.