3.1 مليار ريال مخصص "حساب المواطن" خلال يوليو بزيادة 73 %

أودع برنامج حساب المواطن أمس مخصص دعم تموز (يوليو) للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الـ 56، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022.وأوضح عبدالله الهاجري مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن أن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73 في المائة مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة تموز (يوليو) بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال.وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقه أكثر من 123 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.وأكد الهاجري أن 76 في المائة من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1919 ريالا مقارنة بمتوسط دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94 في المائة بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 116 ألف مستفيد، مشكلين 6 في المائة من إجمالي المستفيدين الرئيسين.وأشار الهاجري إلى أن أكثر من 80 في المائة من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل الذي بلغ 720 ريالا مقارنة بالدفعة السابقة البالغة 417 ريالا.ودعا مدير عام التواصل ببرنامج حساب المواطن، المواطنين الراغبين في التسجيل إلى التقديم من خلال البوابة الإلكترونية، منوها بأن المتقدمين المكتملة طلباتهم قبل تاريخ 16 تموز (يوليو) ستتم دراسة أهليتهم واستحقاقهم لدفعة آب (أغسطس) 2022.