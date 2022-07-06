منتدى الاستثمار السعودي - الكاريبي يناقش الفرص في عدة قطاعات

انطلق اليوم في جمهورية الدومينيكان "منتدى الاستثمار السعودي الكاريبي"، والذي يستعرض ويناقش فرص التعاون الاستثماري في مختلف القطاعات بين المملكة ودول الكاريبي، بحضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والعام من الجانبين.

