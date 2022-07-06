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أخبار اقتصادية- محلية

منتدى الاستثمار السعودي - الكاريبي يناقش الفرص في عدة قطاعات

منتدى الاستثمار السعودي - الكاريبي يناقش الفرص في عدة قطاعات

منتدى الاستثمار السعودي - الكاريبي يناقش الفرص في عدة قطاعات

منتدى الاستثمار السعودي - الكاريبي يناقش الفرص في عدة قطاعات

منتدى الاستثمار السعودي - الكاريبي يناقش الفرص في عدة قطاعات

"الاقتصادية" من الرياض

انطلق اليوم في جمهورية الدومينيكان "منتدى الاستثمار السعودي الكاريبي"، والذي يستعرض ويناقش فرص التعاون الاستثماري في مختلف القطاعات بين المملكة ودول الكاريبي، بحضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والعام من الجانبين.
 

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