الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مستقرة والأنظار تتجه إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند بداية تداولاتها اليوم، مع انتظار المستثمرين محضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن إشارات بشأن سلامة الاقتصاد ووتيرة زيادات أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.

وهبط المؤشر داو جونز 10.52 نقطة أو 0.03 في المائة عند بدء التدوالات إلى 30957 نقطة، بينما بدأ مؤشر ستاندرد آند بورز تعاملاته على ارتفاع 0.59 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 3831 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك 15.66 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 11337 نقطة.