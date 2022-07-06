"توتال إنرجي" تتخلى عن حصتها في حقل نفطي روسي

أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية أنها باعت حصتها البالغة 20 في المائة في حقل "خارياجا" النفطي في المنطقة التابعة لروسيا من القطب الشمالي إلى شركة "زاروبيجنيفت" الروسية التي تتولى في الأساس دور مشغل الموقع منذ العام 2016.

وأشارت مجموعة الطاقة العملاقة في بيان ، وفقا لـ"الفرنسية" ، إلى أنه "تماشيا مع مبادئ عملنا المنصوص عليها في 22 مارس بشأن فك ارتباطنا بالنفط الروسي.. وافقت توتال إنرجي على نقل 20% من مصالحها المتبقية إلى زاروبيجنيفت"، مضيفة أن هذه "الصفقة بانتظار موافقة السلطات الروسية".