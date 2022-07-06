النفط يقفز 3% بفعل الإقبال على السوق .. "برنت" عند 105.8 دولار

صعدت أسعار النفط بنحو 3 في المائة اليوم قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها مع إقبال المستثمرين على السوق، بعد تراجع شديد في الجلسة السابقة إذ عادت مخاوف مرتبطة بالإمدادات مع استمرار القلق من ركود عالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 3.08 دولار أو 2.9 في المائة ليصل سعر البرميل إلى 105.85 دولار في المعاملات المبكرة، بعدما هوت 9.5 في المائة أمس الثلاثاء وهو أكبر انخفاض يومي منذ مارس. وسجلت الأسعار في أحدث تداول لها ارتفاعا بلغ 1.63 دولار أو 1.6 في المائة إلى 104.40 دولار للبرميل في الساعة 0650 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 102.14 دولار للبرميل مسجلا زيادة بنسبة 2.7 في المائة، بعدما أغلق دون 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ نهاية أبريل. وتراجع العقد لفترة موجزة مع ارتفاع الدولار لكنه استأنف الصعود وسجل في أحدث تداول زيادة 1.20 دولار أو 1.2 في المائة إلى 100.70 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز"، صعد الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل اليورو وإلى أعلى مستوى في عدة أعوام مقابل عملات رئيسية أخرى.

ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى، الأمر الذي قد يحد من الطلب.