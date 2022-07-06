الأسهم السعودية ترتد عند الإغلاق وتكسب 72 نقطة بدعم صعود "البنوك"

ارتدت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بعدما سجلت تراجعا بأكثر من 120 نقطة، بدعم من عودة أسهم البنوك للإرتفاع مع نهاية الجلسة.

وارتفع المؤشر العام 72 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11416 نقطة، فيما بلغت السيولة 4.9 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم سبكيم العالمية وكذلك البنك الأهلي، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 144.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 288.9 ألف صفقة.

وكان الاكثر دعما على حركة المؤشر العام، سهم مصرف الراجحي بعد صعوده بـ 2 في المائة، تلاه سهم البنك الاهلي 1.7 في المائة ثم كل من بنكي الرياض والبلاد.

ورغم ارتفاع السوق الا انه تأثر بهبوط سهم أرامكو السعودية 1 في المائة، مسجلا أدنى إغلاق في نحو أسبوع، فيما تراجع سهم سابك 1.2 في المائة مواصلا التراجع للجلسة الثالثة على التوالي.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت أمس مع تزايد المخاوف حيال الركود الاقتصادي، إذ هبط خام برنت بأكثر من 9 في المائة مسجلا أدنى إغلاق في نحو شهرين، في حين تحسنت أسعار النفط اليوم بعد تداولها على مكاسب بأكثر من 1 في المائة.

وأعلنت "المتقدمة" عن نتائج أعمالها للربع الثاني والتي تراجعت بنحو 60 في المائة لتصل إلى 110 ملايين ريال، متأثرة بارتفاع أسعار المدخلات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

في حين تراجع سهم الشركة بأكثر من 3.5 في المائة وهي الجلسة الخامسة من التراجعات مسجلا بذلك أدنى إغلاق للسهم منذ نوفمبر 2020.

إلى ذلك، صعدت أسهم 103 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم تنمية بمكاسب 6.9 في المائة، متأثر بإعلان الشركة عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة تايسون للأغذية بقيمة 262.6 مليون ريال.

أيضا ارتفعت أسهم الخدمات الأرضية وكذلك شاكر بأكثر من 5 في المائة، في حين ارتفعت أسهم بنكي الجزيرة والاستثمار بأكثر من 4.5 في المائة.

في المقابل، هبطت 96 70 شركة تصدرها سهم الخزف المتراجع 4.4 في المائة، ليواصل السهم تراجعه وللجلسة الخامسة على التوالي مسجلا أدنى إغلاق له منذ فبراير 2021.