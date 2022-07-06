"تنمية": توقيع صفقة لاستحواذ "تايسون للأغذية" على حصة في شركاتنا التابعة بـ 262.6 مليون ريال

أعلنت شركة التنمية الغذائية عن توقيع صفقة وافقت بموجبها شركة تايسون العالمية القابضة الأمريكية، والمملوكة بالكامل من قبل شركة تايسون للأغذية، على الاستحواذ على حصة ملكية في الشركات التابعة للشركة، وهم شركة التنمية الزراعية وشركة تصنيع الأغذية الممتازة )مقابل مبلغ 70 مليون دولار امريكي (ما يعادل 262.6 مليون ريال ). ستكون ملكية الشركة بعد الصفقة 85% في شركة التنمية الزراعية و40% في شركة تصنيع الأغذية الممتازة.

هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات أخرى تتعلق بهذه الصفقة في الوقت المناسب.

ومن المُتوقع إتمام الصفقة فور الانتهاء من استيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات النظامية الخاصة بذلك.