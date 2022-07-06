"المتقدمة" تعلن توزيعات نقدية بواقع 0.55 ريال للسهم.. واتفاقية تسهيلات بـ 6.1 مليار لشركة تابعة

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 110 مليون ريال مقابل أرباح 265 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بانخفاض 58 %
كما أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" عن قيام الشركة المتقدمة للبولي اوليفينات للصناعة (شركة تابعة) بتوقيع اتفاقيات تسهيلات إسلامية مختلفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع جهات تمويل متحالفة لتمويل إنشاء المصانع التالية في مدينة الجبيل الصناعية الثانية :
1. مصنع معالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين).
2. مصنع معالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين).
3. مصنع إنتاج الآيسوبروبانول.
وبلغت قيمة اجمالي التسهيلات 6.1 مليار ريال وسيتم تسديد التسهيلات الأساسية والاحتياطية على 22 قسطًا بشكل نصف سنوي غير متساوٍ بدايةً من 31 مايو 2025 حتى 30 نوفمبر 2035، بينما سيتم تسديد تسهيلات المرابحة التجسيرية وضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 31 مايو 2026.
كما قام مجلس إدارة الشركة في إجتماعه بمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وإصدار قراره بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2022م، وذلك على النحو التالي:
|اجمالي المبلغ الموزع
|142,532,860.25 ريال سعودي
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|259,150,655
|حصة السهم من التوزيع
|0.55 ريال سعودي
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 5.5
|تاريخ الأحقية
|تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم 08 سبتمبر 2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
|تاريخ التوزيع
|سيكون تاريخ التوزيع في يوم 18 سبتمبر 2022م
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