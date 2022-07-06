"المتقدمة" تعلن توزيعات نقدية بواقع 0.55 ريال للسهم.. واتفاقية تسهيلات بـ 6.1 مليار لشركة تابعة

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 110 مليون ريال مقابل أرباح 265 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بانخفاض 58 %

كما أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" عن قيام الشركة المتقدمة للبولي اوليفينات للصناعة (شركة تابعة) بتوقيع اتفاقيات تسهيلات إسلامية مختلفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع جهات تمويل متحالفة لتمويل إنشاء المصانع التالية في مدينة الجبيل الصناعية الثانية :

1. مصنع معالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين).

2. مصنع معالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين).

3. مصنع إنتاج الآيسوبروبانول.

وبلغت قيمة اجمالي التسهيلات 6.1 مليار ريال وسيتم تسديد التسهيلات الأساسية والاحتياطية على 22 قسطًا بشكل نصف سنوي غير متساوٍ بدايةً من 31 مايو 2025 حتى 30 نوفمبر 2035، بينما سيتم تسديد تسهيلات المرابحة التجسيرية وضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 31 مايو 2026.

كما قام مجلس إدارة الشركة في إجتماعه بمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وإصدار قراره بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2022م، وذلك على النحو التالي: