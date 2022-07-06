الأسهم السعودية تقلل وتيرة التراجع مع تحسن الأداء .. والسيولة عند 4.3 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة لتغلق عند 11344 نقطة فاقدة 13 نقطة بنحو 0.12 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.26 في المائة ليغلق عند 1575 نقطة. وجاء التراجع بأقل وتيرة مقارنة بسلسلة التراجعات الأخيرة للسوق مع عدم تسجيل المؤشر مستوى أدنى من الجلسة السابقة أثناء تعاملات أمس.تحسن أداء المؤشر قد ينعكس على تداولات اليوم، وجلسة اليوم تعد الأخيرة قبل توقف السوق لإجازة عيد الأضحى المبارك، ما يحد من التحركات الإيجابية العالية في حال وجود رغبة للمتعاملين في التداول عقب الإجازة لتجنب مخاطر حدوث معطيات سلبية أثناء التوقف تؤثر في التسعير لاحقا.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11361 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 11413 نقطة بنحو 0.48 في المائة، بينما الأدنى عند 11311 نقطة فاقدا 0.42 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 11344 نقطة متراجعا 13 نقطة بنحو 0.12 في المائة، وتراجعت السيولة 1.6 في المائة بنحو 68 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو سبعة ملايين سهم متداول لتصل إلى 143 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو 58 ألف صفقة لتصل إلى 264 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية واستقر قطاع الأدوية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.7 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.8 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 1.5 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.77 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 29 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 22 في المائة بقيمة 930 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 12 في المائة بقيمة 509 ملايين ريال.أداء الأسهمتصدرت الأسهم الأكثر ارتفاعا "جبسكو" بالنسبة القصوى ليغلق عند 26.30 ريال، يليه سهم "أمانة للتأمين" بنحو 7.9 في المائة ليغلق عند 11.90 ريال، وحل ثالثا سهم "الأسماك" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 33.40 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "كيمانول" بنحو 7.4 في المائة ليغلق عند 33.30 ريال، يليه سهم "المجموعة السعودية" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 26.50 ريال، وحل ثالثا سهم "اللجين" بنحو 4.88 في المائة ليغلق عند 52.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "دار الأركان" بقيمة 428 مليون ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 346 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سبكيم العالمية" بقيمة 246 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية