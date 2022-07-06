مخاوف الركود تدفع «وول ستريت» للهبوط .. وقفزة في أسعار الطاقة تهوي بـ «الأوروبية»

انخفضت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت في بداية التعاملات أمس، في ظل قلق المستثمرين إزاء احتمال حدوث ركود اقتصادي مع اتخاذ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إجراءات صارمة لاحتواء ارتفاع التضخم.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 194.14 نقطة، أي 0.62 في المائة، إلى 30903.12 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 32.72 نقطة، أي 0.86 في المائة، إلى 3792.61 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 163.66 نقطة، أي 1.47 في المائة، إلى 10964.18 نقطة.من جهة أخرى، هبطت الأسهم الأوروبية أمس وسط زيادة حادة في أسعار الطاقة تغذي مخاوف التضخم، ما دفع اليورو إلى هبوط حاد بفعل مخاوف الركود، في حين هوت أسهم "يونيبر" الألمانية للمرافق وسط قلق بشأن إنقاذ مالي.وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أسوأ جلسة له في أكثر من أسبوعين منخفضا 2.1 في المائة. وشملت الخسائر معظم القطاعات وفي مقدمتها النفط والغاز والتعدين.وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بعد أن بدأ عمال حقول بحرية نرويجية إضرابا عن العمل أمس، في تحرك يلحق ضررا بالإنتاج ويبرز القلق حيال صدمة للطاقة.وهبطت أسهم "يونيبر" 9.5 في المائة بينما تستعد ألمانيا لاحتمال تملك حصة في أكبر مشتر في البلاد للغاز الروسي، حسبما قالت صحيفة "هاندلسبلات".وتراجع مؤشر أسهم شركات المرافق الأوروبية 2 في المائة في حين هبط مؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية نحو 3 في المائة.وتراجعت أسهم شركة الطيران الاسكندنافية "ساس" 10.2 في المائة بعد أن تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة للمساعدة في تسريع خطط إعادة الهيكلة، محذرة من أن إضرابا للطيارين ألحق ضررا بموقفها المالي والسيولة.وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع 1 في المائة أمس مع سعي المستثمرين إلى قنص أسهم التكنولوجيا المتراجعة، فضلا عن تلقي الأسهم دعما من ارتفاع الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأمريكية.وزاد نيكاي 1.03 في المائة ليغلق عند 26423.47 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1879.12 نقطة.وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في "إيوايكوزمو سيكيوريتيز": "تبنى المستثمرون وجهة نظر جديدة بشأن أسهم التكنولوجيا مع استقرار العائدات الأمريكية. أعادوا شراء الأسهم التي تراجعت كثيرا".وقفز سهم شركة فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر الأزياء "يونيكلو" 4.33 في المائة لتمنح أكبر دفعة لمؤشر نيكاي أمس. وزاد مؤشر مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 1.8 في المائة وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة الرقائق 0.38 في المائة.وربح سهم مجموعة راكوتن 1.62 في المائة بعد أن قالت شركة التجارة الإلكترونية إنها تقدمت بطلب لإدراج وحدتها للخدمات المصرفية عبر الإنترنت في بورصة طوكيو.وتراجعت أسهم شركات الشحن وانخفض سهم "كاواساكي كيسن كايشا" 4.51 في المائة وانخفض سهم "ميتسوي أو.إس.كيه لاينز" 2.75 في المائة ليصبحا الأكثر خسارة على مؤشر نيكاي.