ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. ومؤشر دبي يمحو مكاسب 2022

ارتفعت معظم البورصات الخليجية، أمس، في حين محا مؤشر دبي أدنى مكاسبه التي سجلها منذ بداية 2022.وبحسب "رويترز"، خسر مؤشر أبوظبي 0.4 في المائة إلى 9209 نقاط مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 1 في المائة.وتراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيس للأسواق المالية الخليجية، حيث فاق أثر المخاوف من ركود عالمي محتمل يحد من الطلب على الوقود تأثير القلق من تعطل الإمدادات، الذي سلط الضوء عليه خفض متوقع للإنتاج في النرويج.وهبط المؤشر الرئيس للأسهم في دبي 1.1 في المائة إلى 3121 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر كانون الأول (ديسمبر)، ليمحو مكاسبه التي سجلها منذ بداية العام. وتراجع سهم شركة إعمار العقارية 2.8 في المائة وسهم "كهرباء ومياه دبي" 1.6 في المائة. وتراجع سهم مجموعة تيكوم 8.6 في المائة في أول يوم لتداولها في سوق الأسهم.وأظهر مسح أمس، أن نشاط الشركات في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تراجع إلى أبطأ وتيرة في خمسة أشهر في حزيران (يونيو)، على الرغم من أن النمو ظل إيجابيا للشهر الـ19 على التوالي.وارتفع مؤشر قطر 0.4 في المائة إلى 12263 نقطة بدعم من زيادة 3.5 في المائة في سهم مصرف قطر الإسلامي.وزاد مؤشر مسقط 0.06 في المائة إلى 4119 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 8330 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1877 نقطة.وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.3 في المائة إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين، مع هبوط سهم شركة فوري 7.8 في المائة.لكن الخسائر قيدتها قفزة بنحو 8 في المائة في سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير". وقالت شركة سوديك المصرية للتطوير العقاري أمس، إنها قدمت عرضا لشراء ما يصل إلى 100 في المائة من أسهم "مدينة نصر".