جونسون في ورطة بعد استقالة وزيري المالية والصحة

استقال وزيرا المالية والصحة في بريطانيا أمس، فيما بدا أنه الضربة القاضية لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد أن حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة في وزارته.وبحسب "رويترز"، استقال وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد، فيما بدا أنه تحرك منسق ضد رئيس الوزراء، إذ استهدف كلاهما قدرته على إدارة حكومة تلتزم بالمعايير.وتأتي استقالة الوزيرين في الوقت الذي اعتذر فيه جونسون عما قال إنه خطأ، لأنه لم يدرك أن وزيرا سابقا لم يكن مناسبا لمنصب بالحكومة بعد تقديم شكاوى ضده تتعلق بسوء السلوك.وبحسب الوكالة، كان كلاهما قد دعم جونسون علنا على مدى شهور أثناء فضيحة متعلقة بسلوك إدارته وتقرير عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته في داونينج ستريت بانتهاك لقواعد الإغلاق الصارمة خلال جائحة كوفيد - 19.وقال سوناك، الذي قيل إنه اشتبك مع رئيس الوزراء على انفراد بشأن الإنفاق، "بالنسبة لي أن أتنحى عن منصبي كمستشار، بينما يعاني العالم العواقب الاقتصادية للوباء والحرب في أوكرانيا وغير ذلك من التحديات الخطيرة الأخرى، هو قرار أتخذه بصعوبة".وأضاف "ومع ذلك، يتوقع الناس بحق أن تدار الحكومة بشكل صحيح وبكفاءة وجدية. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري لي، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق القتال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".وقال جاويد إن "عديدا من المشرعين والجمهور فقدوا الثقة في قدرة جونسون على الحكم بدافع من المصلحة الوطنية".وأضاف في رسالة إلى جونسون "يؤسفني أن أقول، مع ذلك، إنه من الواضح لي أن هذا الوضع لن يتغير تحت قيادتك، وبالتالي فقد فقدت ثقتي أيضا".وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إنه من الواضح أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تنهار الآن بعد استقالة وزيرين كبيرين هما وزيرا الصحة والمالية.وقال ستارمر في بيان "بعد كل الفساد والفضائح والفشل من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن".جاء ذلك في الوقت الذي اعتذر فيه جونسون عما قال إنه خطأ بعدم إدراكه أن كريس بينشر لم يكن مناسبا لمنصب بالحكومة بعد تقديم شكاوى ضده من سوء السلوك الجنسي.وقال جونسون للصحافيين "بعد فوات الأوان، كان من الخطأ فعل ذلك (تكليفه). أعتذر لكل من تضرر بشدة من ذلك".يأتي ذلك في وقت قالت فيه نقابة يونايت العمالية البريطانية أمس، إن طاقم العاملين في شركة لخدمات تزويد الطائرات بالوقود في مطار هيثرو صوتوا لمصلحة الإضراب عن العمل احتجاجا على ضعف الأجور، وذلك في أحدث إضراب صناعي يهدد بمزيد من الاضطراب في خدمات النقل ببريطانيا.أضافت النقابة أن نحو 93 في المائة من أعضائها العاملين في شركة أفييشن فيول سيرفسيز صوتوا لمصلحة الإضراب بعد عدم حصولهم على زيادات في الأجور منذ ثلاثة أعوام، موضحة أن إضرابا أوليا لمدة 72 ساعة سيبدأ في 21 تموز (يوليو).وتابعت النقابة أن من المرجح أن يتسبب الإضراب في "اضطراب كبير وتأخيرات" في أنحاء مطار هيثرو حيث تقدم الشركة خدمات التزود بالوقود لأكثر من 70 شركة طيران بينها فيرجن أتلانتيك وأمريكان إيرلاينز ويونايتد ودلتا وإير فرانس والملكية الهولندية وغيرها.وأحالت شركة أفييشن فيول سيرفسيز طلبا للتعليق إلى مطار هيثرو.وقال متحدث باسم مطار هيثرو في رد عبر البريد الإلكتروني إن المطار على علم بالإضراب المقترح.وأضاف "نجري مناقشات مع شركائنا من شركات الطيران بشأن خطط الطوارئ التي يمكنها تنفيذها بما في ذلك استخدام موردي وقود آخرين عاملين بالفعل في المطار".كما ذكرت نقابة سائقي القطارات البريطانية أنه من المرجح أن تنسق أي إضرابات ستنتج عن استفتاء أجري عبر عشر شركات بهدف عرقلة قصوى للسكك الحديدية وسط نزاعات بشأن الأجور، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.ومن المقرر صدور نتائج الاستفتاء المعلن سابقا الإثنين المقبل، بحسب كيث ريتشموند، وهو متحدث باسم جمعية مهندسي القاطرات ورجال الإطفاء (أسليف) التي تضم أكثر من 21 ألف عضوا.وقال ريتشموند أمس، إن تنسيق أي احتجاج كإضراب يغطي كثيرا من مناطق بريطانيا سيكون خطوة "واضحة".ومن شأن أي إضراب من جانب سائقي أسليف أن ينذر بموجة جديدة من المشكلات عبر السكك الحديدية البريطانية رغم أن النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والنقل البحري والنقل يتشاورون مع الأعضاء بشأن أحدث المقترحات لحل نزاعها، ما أدى إلى أكبر إضراب قطارات في البلاد خلال 30 عاما الشهر الماضي.دعت أسليف، عبر موقعها الإلكتروني، إلى استفتاء لتنظيم إضراب في 12 شركة سكة حديدية وسط فشل المحاولات لضمان أجور أعلى للعاملين.ومن المرجح أن يكون الإضراب الوطني الذي نظمته نقابة عاملي السكك الحديدية والنقل البحري والنقل والذي استمر ثلاثة أيام، وكان في الأساس بسبب الأمن الوظيفي، الشهر الماضي قد كلف الاقتصاد نحو 100 مليون جنيه استرليني (121 مليون دولار)، فيما تلقت لندن الصفعة الأكبر، بحسب تحليل أجراه مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال.