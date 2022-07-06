خريطة طريق من 7 مبادئ لإعادة إعمار أوكرانيا .. عملية طويلة ومكلفة

تعهدت عشرات الدول خلال اجتماع في سويسرا اختتم أمس بتقديم الدعم لأوكرانيا من خلال عملية يتوقع أن تكون طويلة ومكلفة، واتفقت على الحاجة إلى إصلاحات واسعة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.وبحسب "الفرنسية" وقع مسؤولون من نحو 40 بلدا في ختام مؤتمر استمر يومين في مدينة لوجانو في جنوب سويسرا، "إعلان لوجانو" الذي وضع مجموعة من الأسس لإعادة بناء أوكرانيا.وحذر فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني من كييف، من أن العمل سيكون "ضخما" وبأنه واجب "العالم الديمقراطي بأسره".ونبه دنيس شميجال رئيس حكومته الذي رأس وفدا كبيرا إلى لوجانو أن تكلفة التعافي من جراء الدمار الواسع الناجم عن الحرب التي بدأت قبل أربعة أشهر، ستبلغ 750 مليار دولار على الأقل.وقال إن تبني الإعلان ومجموعة من سبعة مبادئ مؤسسة لإعادة إعمار أوكرانيا "تبعث على أمل كبير".وصرح أمام الصحافيين "سننتصر سنجدد بلدنا .. علينا أن نجعل كل ما دمر أفضل مما كان عليه". من جهته إينياتسيو كاسيس رحب الرئيس السويسري الذي شارك في استضافة المؤتمر بالإعلان بصفته "خطوة أولى مهمة على طريق التعافي الطويل لأوكرانيا".وقال في ختام المؤتمر وبعد دقيقة صمت تكريما لضحايا الحرب: "عملنا يمهد لفترة ما بعد الحرب حتى إن كانت الحرب مستمرة".من بين المبادئ التي تم الاتفاق عليها أمس وافقت الدول على أن تكون أوكرانيا نفسها مركز القيادة فيما يتعلق بكيفية إعادة الإعمار، وعلى أن تترافق عملية التعافي مع إصلاحات واسعة.وجاء في الإعلان "ينبغي تعزيز سيادة القانون باستمرار والقضاء على الفساد".وفيما تتدفق مليارات الدولارات من المساعدات إلى أوكرانيا، فإن استمرار المخاوف إزاء تفشي الفساد في هذا البلد حتم دعوة كييف لضمان الشفافية والمساءلة.وكثيرا ما صنفت منظمة الشفافية الدولية الجمهورية السوفياتية السابقة من بين أكثر الدول فسادا في العالم. وفي أوروبا تحتل فقط روسيا وأذربيجان مرتبتين أدنى منها.وشدد شميجال أمس على أن أوكرانيا اتخذت بالفعل خطوات كبيرة لمعالجة المشكلة، من بينها رقمنة الخدمات العامة ومنح عقود في قطاعات مثل البناء لخفض التفاعل البشري والحؤول دون الفساد في المعاملات.والهدف كما قال "ليس محاربة الفساد إنما جعل الفساد مستحيلا".وبالنسبة لمصدر تسديد التكلفة الباهظة اقترح شميجال الاستعانة في جزء كبير منها بأصول روسية مصادرة. وقال إن الأصول التي جمدها شركاء أوكرانيا حتى الآن تبلغ ما بين 300 و500 مليار دولار.ومتحدثا إلى جانبه، شدد الرئيس السويسري الذي طالما عدت بلاده وجهة مفضلة للأثرياء الروس للاستثمار وإيداع الأموال على أهمية احترام حقوق الملكية وسيادة القانون. وكان شميجال قد عرض الإثنين خطة حكومية من ثلاث مراحل لإعادة الإعمار تركز على الحاجات الملحة للمتضررين من الحرب، يليها تمويل الآلاف من مشاريع إعادة البناء على المدى الأبعد، وفي نهاية المطاف على تحويل أوكرانيا إلى بلد أوروبي أخضر ورقمي.وللدفع قدما بالخطة تحدث عدد من الوزراء إضافة إلى أولينا زيلينسكا السيدة الأوكرانية الأولى الإثنين لتوضيح احتياجات إعادة الإعمار الهائلة، وعن رؤيتهم لأوكرانيا جديدة.