وزير التجارة: ارتفاع أسعار السلع عالمي .. لدينا إجراءات لمواجهة التلاعب والمغالاة

قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، إن ارتفاع أسعار السلع عالمي، ويختلف من دولة لدولة، مؤكدا أن وزارة التجارة لديها آلية رصد لـ217 سلعة، وتتخذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار.وحول دور وزارة التجارة في الرقابة على الأسواق، أشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد في مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية ضرورة متابعة وفرة المنتجات ومتابعة مستويات الأسعار ومكافحة ومنع حتى الممارسات الاحتكارية.وأفاد بأن الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية نفذت أكثر من 640 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية، ورصد 27 ألف مخالفة، تم على إثرها محاسبة جميع المخالفين حسب النظام.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي في الرياض، أمس، تناول خلاله عددا من المحاور، تمثلت في الأحداث العالمية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، منها جائحة كورونا واجتياحها العالم في فبراير 2020، لتمنع التجول وتقيد النقل والسفر.وأشار إلى أنه في مارس من العام نفسه زاد الطلب مقابل العرض بعد التعافي من الجائحة، وتوقفت حركة الملاحة في قناة السويس في أبريل 2021، والمرحلة الثانية من منع التجول في 2021، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.ونوه إلى تداعيات الأحداث العالمية على الأسعار، منها أزمة النقل وسلاسل الإمداد العالمية التي أدت إلى تعطل بعض منافذ النقل، مثل ميناء شنغهاي الرئيس، وارتفاع تكلفة النقل والشحن ستة أضعاف، وارتفاع أسعار تأمين الشحن، كذلك ضعف الإنتاج والتصنيع الذي أدى إلى نقص العمالة، وتراجع مستويات إنتاج الأغذية وتصنيع السلع، كذلك ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، التي أدت إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة تكلفة تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج.وكذلك تقنين الصادرات الاستراتيجية من بعض الدول، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح والسكر والأعلاف واللحوم والدواجن، وقيود على صادرات السلع الأساسية مثل القمح والسكر وزيوت الطعام من "الهند، إندونيسيا، البرازيل، والأرجنتين"، مفيدا بأن جميع تلك التداعيات أدت إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع وصناعة المواد الغذائية إلى أسعار قياسية.ولفت الدكتور القصبي إلى أن القيادة استشعرت آثار هذه التداعيات على أسعار السلع الغذائية والتموينية الأساسية، وصدرت الموافقة بناء على ما رفعه ولي العهد بتخصيص 20 مليار ريال لدعم الأسر المستحقة، لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، ودعم مخزونات السلع الأساسية، وذلك بتخصيص ثمانية مليارات ريال لدعم المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وتخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي، وتخصيص عشرة مليارات لزيادة مخزونات المواد الغذائية.وبشأن ضمان وفرة السلع في المملكة، أكد أن وفرة المعروض تحقق الاستقرار في الأسعار، وأثبتت المملكة خلال أزمة كورونا قدرتها وكفاءتها العالية في مواجهة الأزمة من خلال توفير المنتجات رغم الظروف العالمية، وهناك لجنة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة تضم عشر جهات حكومية تتابع الأوضاع العالمية بشكل مستمر وتبحث البدائل والمصادر الجديدة لتوريد المنتجات، سواء الزراعية أو العلفية، كما تعمل على وضع الخطط المناسبة لمواجهة أي طارئ، وأمور أخرى تتطلب تدخل الدولة، مثل التوجيه الكريم بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وبين أن الدقيق المدعوم محليا سعره أقل من دول الجوار، كما أن هناك سلعا غير مدعومة، كالأرز والسكر، أقل سعرا من دول الجوار.وحول ارتفاع الدواجن في السوق المحلية، قال إنه نتيجة إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الأعلاف القادمة من خارج المملكة، ما يؤثر في الانتاج المحلي، لافتا إلى أن العالم يشهد ارتفاعا في أسعار القمح والسكر واللحوم والدواجن والبيض، خلال الأشهر الأخيرة.ودعا الدكتور القصبي الجميع إلى أن يكونوا شركاء مع وزارة التجارة في هذه المهمة من خلال إبلاغ مركز البلاغات 1900 حال وجود أي تلاعب في الأسعار.وحول آلية التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، خاصة في الجانب الاقتصادي، قال "لا يمكن لأي أحد أن يتنبأ بمستقبل الأزمات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، والمملكة جزء من العالم، والمهم كيفية التعامل مع هذه الأزمات"، مبينا أن إجراءات التقييم والمراجعة والمتابعة مستمرة ويتخذ حيالها الآليات المناسبة.