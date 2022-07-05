الصين تراهن على الطلب المحلي في استقرار النمو خلال النصف الثاني

قال تقرير صادر عن بنك الصين، إن من المتوقع أن يتغلب الاقتصاد الصيني تدريجيا على الآثار السلبية لجائحة كوفيد - 19 خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية تحسنا وسط مجموعة من السياسات الداعمة.وفي إشارة إلى أن مخاطر من بينها ارتفاع التضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية الدولية، قد تستمر في التأثير في التوقعات الاقتصادية، قال التقرير إن الطلب المحلي سيلعب دورا رئيسا في استقرار نمو البلاد خلال النصف الثاني من العام.وأضاف التقرير أن الأسس الاقتصادية للصين وإمكانات النمو طويل الأجل لم تتغير.ورغم التحديات ظل التوظيف في البلاد مستقرا وظل ارتفاع الأسعار ضمن نطاق معتدل، ما يترك مجالا أكبر للسلطات للمناورة في السياسات الكلية، وفقا للتقرير.ومن أجل المضي قدما، اقترح التقرير تعزيز السياسات المالية والنقدية بشكل أكبر لمساعدة الشركات على تجاوز الصعوبات، وتوسيع الاستثمار الفعال وتحقيق الاستقرار في النمو.وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ذكر التقرير أنه يتعين بذل مزيد من الجهود لتحفيز الاستهلاك، وتعزيز التنمية المطردة لقطاع العقارات، وتعزيز القدرة التنافسية طويلة الأجل من خلال التحديث التكنولوجي والابتكار.إلى ذلك من المقرر عقد الدورة الخامسة لقمة الصين الرقمية في مدينة فوتشو في مقاطعة فوجيان شرقي الصين يومي 23 و24 تموز (يوليو)، حسبما ذكر منظمون أمس.وستركز القمة التي تعقد برعاية مشتركة من سلطات من بينها إدارة الفضاء السيبراني الصينية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وحكومة مقاطعة فوجيان، على التغيرات الجديدة المدفوعة بالابتكار، والآفاق الجديدة التي تقودها الرقمنة في السعي نحو مبادرة الصين الرقمية.كما سيعقد معرض خاص كجزء من القمة لعرض الإنجازات الأخيرة في بناء "صين رقمية" على مدار الأعوام الخمسة الماضية. وقال المنظمون إنه سيكون هناك أيضا أحد المعارض الخاصة بالمنتجات الرقمية في القمة.وأوضحت تساو شو مين نائبة رئيس إدارة الفضاء السيبراني الصينية، أن القمة تتمسك بدورها كمنصة لإصدار سياسات البلاد بشأن تطوير تكنولوجيا المعلومات. كما أنها تعرض أيضا الإنجازات الأخيرة في السعي نحو مبادرة الصين الرقمية، وتجري تبادلات بشأن الحكومة الإلكترونية، ونظريات الاقتصاد الرقمي، وتحشد القوى لدفع التعاون في المجالات المعنية.من جهة أخرى، أظهرت بيانات واردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن قيمة الصادرات الصينية من الملابس والإكسسوارات زادت بنسبة 10.2 في المائة بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) الماضيين لتصل إلى 62.2 مليار دولار.وأظهرت البيانات أن صناعة الملابس الصينية سجلت نموا في إيراداتها التشغيلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.وخلال فترة كانون الثاني (يناير) - أيار (مايو) بلغت إيرادات الأعمال لـ 13053 شركة ملابس كبرى 561.1 مليار يوان (83.9 مليار دولار)، بزيادة 6.1 في المائة على أساس سنوي.وانخفض إجمالي أرباح هذه الشركات بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 23.3 مليار دولار، فيما توسع إجمالي إنتاجها بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 9.3 مليار قطعة.