المفوضية الأوروبية تتجه لتعديل طريقة حساب الطاقة .. الأسعار قفزت 41.9 %

تعمل المفوضية الأوروبية على تعديل طريقة حسابها المرتبطة حاليا بمؤشر سعر الغاز التي تنتقدها دول عدة في التكتل، وفق ما أكدت المفوضة مارجريت فيستاجر أمس، وذلك في إطار مساعيها للسيطرة على ارتفاع أسعار الطاقة.وبحسب "الفرنسية"، قالت المسؤولة عن المنافسة في المفوضية في مقابلة مع قناة "بي إف إم بزنس" إن نظام ربط الأسعار بالمؤشر "كان مفيدا جدا لنا عندما كان فرق السعر بين مختلف مصادر الطاقة معقولا".لكن منذ تدخل روسيا العسكري في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الأوروبيون على موسكو، ارتفع سعر الغاز بشكل حاد وقفزت أسعار الطاقة في منطقة اليورو 41.9 في المائة على مدار عام، وفقا لبيانات يوروستات.وأوضحت "لذلك نحن بصدد دراسة ما إذا كان من الممكن حساب الفروق "بين أسعار الغاز والطاقات الأخرى" بشكل مختلف من أجل احتواء هذه السوق طالما الأزمة التي نعيش فيها مستمرة".أكدت أن "المفوضية تقوم حاليا بدراسة كل ما يمكن لتجنب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز ولتجنب أن تصبح الطاقة المائية أو الشمسية أو طاقة الرياح باهظة الثمن مثل الغاز"، بينما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى بلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050.تنتقد بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا التي تطالب بإصلاح سوق الطاقة الأوروبية، بشدة ربط أسعار الطاقة بمؤشر الغاز.في نهاية حزيران (يونيو)، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتثبيت "السخيف" لأسعار الكهرباء الذي يسهم في موجة التضخم ودر "أرباح غير معقولة" على الشركات المشغلة. وواجه تحفظ ألمانيا وهولندا اللتين ترغبان في المحافظة على الآليات السائدة.أخيرا، وعدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، من جانبها، باقتراح "خيارات مختلفة" للتعديل بعد فصل الصيف، على أن تجري مناقشات خلال انعقاد المجلس الأوروبي المقبل في تشرين الأول (أكتوبر).ورأت أن هذه البدائل يمكن أن تشمل بشكل خاص فصل تعرفة الكهرباء عن سعر الغاز.منذ منتصف حزيران (يونيو)، تتمتع إسبانيا والبرتغال بالفعل بعدم التقيد بنظام تعرفة الطاقة في الاتحاد الأوروبي.نظرا لافتقارهما إلى الربط الكهربائي مع الدول الأعضاء الأخرى، حصل البلدان على سقف مؤقت لسعر الكهرباء، الذي من المتوقع أن يستمر حتى ربيع 2023.وسجلت أسعار الغاز في أوروبا أمس أعلى مستوى في أربعة أشهر، بضغط من المخاوف من تفاقم النقص في الإمدادات.وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "تي تي إف" الهولندي- المؤشر المرجعي الرئيس للغاز في أوروبا- إلى نحو 175 يورو "183 دولارا" لكل ميجا واط ساعة، وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس). وارتفعت الأسعار بنحو 8 في المائة مقارنة باليوم السابق.وتظل الإمدادات عاملا حاسما في السوق، حيث خفضت روسيا الكميات التي تضخها عبر نورد ستريم 1 بنحو 60 في المائة خلال الأسابيع الماضية. وتقول روسيا إن نقص الإمدادات سببه مشكلات فنية، بينما ترى الدول الغربية الأمر رد فعل سياسي على العقوبات التي فرضتها على موسكو.