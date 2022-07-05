الليرة التركية تتخلى عن مكاسبها وتنخفض 1 %

تراجعت الليرة التركية أكثر من 1 في المائة مقابل الدولار أمس، متخلية عن المكاسب التي حققتها في بداية الأسبوع الماضي، مع تقييم المستثمرين لبيانات تظهر ارتفاعا جديدا في التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما.وبحسب "رويترز"، جرى تداول الليرة عند 17.03 مقابل العملة الأمريكية خلال التعاملات أمس، منخفضة من مستوى الإغلاق السابق 16.8360. وكانت العملة التركية قد ارتفعت إلى 16.03 الإثنين من الأسبوع الماضي بعد أن تحركت تركيا لتعزيز العملة من خلال تقييد الإقراض بالليرة للشركات الغنية بالعملة الصعبة.وكان هذا أحدث إجراء في سلسلة من التحركات الهادفة لتعزيز الليرة بعد أن تراجعت قيمتها 44 في المائة العام الماضي عقب سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة. وتراجعت العملة بنسبة 22 في المائة حتى الآن هذا العام.وأظهرت بيانات أمس الأول أن التضخم السنوي قفز إلى 78.62 في المائة في حزيران (يونيو) مدفوعا بالحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة.والارتفاع الكبير في أسعار الاستهلاك، يعود بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية، التي خسرت نحو نصف قيمتها في غضون عام في مقابل الدولار.ويعد التضخم موضوعا ساخنا في تركيا، حيث يؤثر ارتفاع الأسعار أسبوعا بعد آخر في القدرة الشرائية للأسر، كما يشكل احتسابه موضوع نقاش حاد، إذ يتهم عديد من الاقتصاديين مكتب الإحصاء الوطني بالتقليل من حجمه بشكل كبير ومتعمد.