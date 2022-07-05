مانشستر سيتي يتصدر قائمة أغلى أندية العالم بـ 1.1 مليار يورو .. وبرشلونة يخرج

تصدر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، قائمة أغلى أندية في العالم من ناحية القيمة السوقية، وفقا للتقرير الذي نشره موقع "ترانسفير ماركت" الألماني العالمي المختص في انتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

ووصلت القيمة التسويقية للنادي الإنجليزي، وفقا للتحديثات الأخيرة، إلى 1.110 مليار يورو، ليصبح النادي الوحيد الذي تتخطى قيمته حاجز المليار يورو.

ويتفوق مانشستر سيتى على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة أغلى أندية العالم التي تضم خمسة أندية إنجليزية، بقيمة تسويقية بلغت 896 مليون يورو، ويليهما ليفربول الإنجليزي في المرتبة الثالثة بـ885 مليون يورو.

واكتفى ريال مدريد بالمركز الرابع في قائمة أغلى عشرة أندية في العالم على مستوى القيمة التسويقية، برصيد 876 مليون يورو، بينما غاب القطب الإسباني الآخر نادي برشلونة عن القائمة، بعدما بلغت قيمته التسويقية 610 ملايين يورو.

وتضم القائمة كل من: بايرن ميونخ الألماني خامسا بقيمة سوقية بلغت 817.75 مليون يورو، توتنهام هوتسبير الإنجليزي سادسا بـ859 مليون يورو، تشيلسي الإنجليزي سابعا بـ730 مليون يورو، أتلتيكو مدريد الإسباني ثامنا بـ688 مليون يورو، مانشستر يونايتد الإنجليزي تاسعا 681 مليون يورو، وإنتر ميلان الإيطالي عاشرا بـ670 مليون يورو.