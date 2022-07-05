ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 3 مليارات دولار في أبريل

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن تحويلات العاملين في الخارج بلغت 3.1 مليار دولار في أبريل بزيادة 24.4 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف البنك أن التحويلات، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر، تراجعت 7.2 في المئة على أساس شهري، بحسب "رويترز" .

