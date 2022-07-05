الليرة التركية تنخفض 1٪ مع عودة مخاوف التضخم

تراجعت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، متخلية عن المكاسب التي حققتها في بداية الأسبوع الماضي، مع تقييم المستثمرين لبيانات تظهر ارتفاعا جديدا في التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما.

وجرى تداول الليرة عند 17.03 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 12:32 بتوقيت جرينتش، منخفضة من مستوى الإغلاق السابق 16.8360. وكانت العملة التركية قد ارتفعت إلى 16.03 يوم الاثنين الأسبوع الماضي بعد أن تحركت تركيا لتعزيز العملة من خلال تقييد الإقراض بالليرة للشركات الغنية بالعملة الصعبة.

وكان هذا أحدث إجراء في سلسلة من التحركات الهادفة لتعزيز الليرة بعد أن تراجعت قيمتها 44 في المائة العام الماضي عقب سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان. وتراجعت العملة بنسبة 22 في المائة حتى الآن هذا العام، بحسب "رويترز" .

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن التضخم السنوي قفز إلى 78.62 في المائة في يونيو مدفوعا بالحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة.