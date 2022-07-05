الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

