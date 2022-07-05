بنك إنجلترا: التوقعات الاقتصادية لبريطانيا وبقية العالم متدهورة

قال بنك إنجلترا في تقريره الأخير عن الاستقرار المالي إن التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة وبقية العالم متدهورة.

وارتفعت تكاليف الطاقة والوقود بسرعة في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام وبسرعة أكبر.

ومع ذلك، أوضح البنك بحسب "بي بي سي" أن البنوك البريطانية في وضع يمكنها من تحمل حتى الانكماش الاقتصادي الحاد، وقد طلب منها الاحتفاظ بمزيد من الأموال في صناديق لضمان قدرتها على الصمود في وجه أي عاصفة.

وفي حين اعد صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بريطانيا أكثر عرضة للركود والتضخم المرتفع باستمرار من الدول الغربية الأخرى، وكلها تصارع مع صدمات أسواق الطاقة والسلع.

لكن البنك إنجلترا أشار إلى أن القطاع المصرفي في المملكة المتحدة في وضع جيد للتعامل مع الانكماش الحاد، مبينا أنه يتعين عليه زيادة حجم الأموال التي تخصصها لامتصاص الصدمات ابتداء من الآن، فيما سيطلب من البنوك تخصيص مبلغ يساوي 2 في المائة من أصولها كاحتياطي.

وتعرضت الأسر لضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والوقود. وفي أبريل، قفزت فواتير الطاقة المحلية بعد زيادة سقف الأسعار 54 في المائة إلى 1971 جنيها إسترلينيا للأسرة العادية، ويعتقد الخبراء أن هذا قد يرتفع مرة أخرى في أكتوبر المقبل، إلى نحو 2800 جنيه إسترليني، ما قد يساعد على دفع التضخم إلى أكثر من 11 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف البنك "تقلب أسعار السلع في أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية زاد من تفاقم ضغوط الأسعار التي تواجه الأسر والشركات، وكان له تداعيات على النظام المالي".

قد تعاني بعض الأسر الديون، ونحو 80 في المائة من الرهون العقارية حاليا بأسعار فائدة ثابتة، لكن 40 في المائة منها معد للتجديد هذا العام أو المقبل، ما قد يرفع التكاليف لهذه الأسر.

وقال البنك "إن تشديد الظروف المالية وانخفاض الدخل الحقيقي سيؤثر في قدرة الأسر والشركات والحكومات على تحمل الديون في العديد من الدول، مما يزيد من مخاطر التعرض للديون العالمية".

ومع ذلك، على الرغم من الضغط المتزايد على ميزانيات الأسر، إلا ان البنك إنجلترا أفاد بأن المؤسسات المالية قادرة على الصمود أمام نقاط الضعف المتعلقة بالديون بين الأسر والشركات.