البريد السعودي | سبل يستمر بتقديم خدمة "حج بلا حقيبة " لضيوف الرحمن

يستمر البريد السعودي | سبل بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بتقديم خدمة “حج بلا حقيبة”، وهي خدمة لوجستية تساهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وخفض الأعباء اللوجستية، ولضمان العمل على تقديم أفضل الخدمات البريدية اللوجستية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال تواجد الحجاج طوال الموسم.

وتعمل هذه الخدمة على شحن ونقل وإيصال حقائب الحجاج من مدينة الحاج إلى المشاعر المقدسة والعكس عبر الفروع المنتشرة حول المملكة، ويمكن للحاج تتبع الشحنة عبر تطبيق سبل أو موقع سبل أونلاين أو بالتواصل مع خدمة الموظفة الافتراضية مها شات بوت .

وتقدم خدمة "حج بلا حقيبة" بالتعاون مع مجموعة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، ثلاثة أنواع من الخدمات وهي توصيل حقيبة مجانية للحاج إلى مدينته قبل موسم الحج، فيما تقدم الخدمة الثانية توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد السعودي |سبل في مدينته إلى المشاعر المقدسة، وأما الخدمة الثالثة فهي توصيل حقيبة الحاج من مقر إقامته في المشاعر المقدسة بعد نهاية الحج إلى أقرب فرع للبريد السعودي | سبل في مدينته.