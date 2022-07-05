القيمة السوقية لسوق دبي تتجاوز نصف تريليون درهم مع إدراج أسهم "تيكوم"

تجاوز رأس المال السوقي لسوق دبي المالي حاجز 535 مليار درهم، بعد إدراج أسهم مجموعة "تيكوم" اليوم الثلاثاء.

وكان طرح تيكوم سجل نجاحا كبيرا، حيث شهد طلبا قويا مع تسجيل اكتتاب الأفراد في الدولة تغطية بواقع 40 مرة، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

ووفقا لرصد "وام"، وصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 521.9 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، فيما بلغت القيمة السوقية لتيكوم مع الإدراج لنحو 13.4 مليار درهم، لترتفع بذلك رسملة السوق إلى 535.3 مليار درهم.

ونشطت التداولات على سهم "تيكوم" خلال الدقائق الأولى من بدء التداول عليه في سوق دبي المالي، مستقطباً أكثر من 90 مليون درهم بعد تداول 33.5 مليون سهم.

واشتمل طرح تيكوم على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب، تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال المجموعة. وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 2.67 درهم للسهم الواحد أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وتمتلك "تيكوم" وتدير عشرة مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي.

