بنجلاديش: منع البنوك من منح قروض لواردات السلع الكمالية

طلب بنك بنجلاديش من المقرضين فرض هامش لخطاب الاعتماد نسبته 100% على واردات السلع الكمالية التي تشمل السيارات والذهب والمجوهرات المصنوعة من الذهب، من أجل تثبيط الرغبة في شراء مثل هذه السلع.

وأفادت "بلومبرج" بأن هذه الخطوة سوف تساعد على استقرار إدارة النقد والديون في البلاد في ظل ما يشهدة العالم من تقلبات، بحسب ما ورد في إشعار صادر عن بنك بنجلاديش.

وتشمل العناصر الأخرى التي ستدخل ضمن فئة السلع الكمالية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية، واللؤلؤ، والملابس الجاهزة، والأثاث والأغذية المعلبة، والبسكويت، والشيكولاتة، والعصائر.

وتم تطبيق الإشعار الذي صدر أمس بأثر فوري.