الخليجية العامة توقع عقد تأمين طبي مع الراشد للتجارة بقيمة تزيد عن 5٪ من مبيعات الشركة

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني اليوم عن توقيع عقد لمدة عام مع شركة الراشد للتجارة والمقاولات لتقديم خدمات التأمين الطبي، وتمثل قيمة العقد أكثر من 5% من إجمالي مبيعات الشركة لعام 2021م (حسب القوائم المالية المدققة).

ويتوقع أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة إبتداءً من الربع الثالث للعام المالي 2022.