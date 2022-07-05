"الحمادي": إيداع العائد من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال في حسابات المساهمين

أعلنت شركة الحمادي القابضة اليوم عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل ثلاثة أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022.

وبلغ عدد الاسهم المباعة 10442.

فيما بلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 383,597.94 ريالا.

وبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 36.80 ريال.