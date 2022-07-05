كوريا الجنوبية: ارتفاع التضخم 6%.. أسرع وتيرة خلال 24 عاما

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية ارتفعت بأسرع وتيرة في نحو 24 عاما في يونيو، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة مما عزز التوقعات برفع حاد لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق،متسارعة من ارتفاع بنسبة 4ر5% على أساس سنوي في مايو، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وكان هذا أكبر معدل تضخم منذ قفزة بنسبة 8ر6% في نوفمبر1998 عندما كانت كوريا الجنوبية في خضم الأزمة المالية الآسيوية بين عامي 1997 و1998 وارتفعت أسعار المستهلكين فوق 2%، وهو هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي على المدى المتوسط ، للشهر الـ 15 على التوالي في يونيو.

وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطا تضخمية متزايدة، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام والسلع الأساسية الأخرى بسبب الحرب المطولة بين روسيا وأوكرانيا، واضطرابات الإمدادات العالمية.