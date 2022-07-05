"بترورابغ": العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها تجاوز 390 مليون ريال

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) اليوم الثلاثاء عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي نسبة 1,649.68%، حيث تم بيع كامل الأسهم المتبقية والمتمثلة بعدد 23,114,961 سهم شاملة كسور الأسهم.

وبلغ إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها 390,440,072.10 ريال.

وبلغت كسور الأسهم 52,994 سهم، فيما بلغ متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 16.89 ريال.

وبلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 159,290,462.10 ريال.

وستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع الأسهم المتبقية، فيما ستوزع متحصلات بيع الأسهم المتبقية بما يتجاوز سعر الطرح على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد بتاريخ 18/12/1443هـ (الموافق 17/7/2022م).

يذكر أن سبب اختلاف عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (22,642,745 سهم) والذي تم الإفصاح عنه بإعلان الشركة على موقع تداول السعودية بتاريخ 29-06-2022 عن عدد الأسهم المباعة البالغة (23,114,961 سهم) بما في ذلك كسور الأسهم، يعود إلى تعديل عدد الأسهم بعد استكمال إجراءات المطابقة مع العدد الفعلي للأسهم المكتتب بها وذلك بناءً على إفادة مدير الاكتتاب.