قطاع الطاقة يعطي دفعة للأسهم الأوروبية ومخاوف الركود تقيد المكاسب

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مع تسجيل قطاع النفط والغاز أفضل جلسة له في شهرين، لكن معنويات قاتمة للمستثمرين في منطقة اليورو قيًدت المكاسب قبيل خطة للبنك المركزي الأوروبي لبدء رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.5 بالمئة بعد هبوطه الأسبوع الماضي بفعل مخاوف حيال تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل، وكانت أحجام التعاملات ضعيفة في جلسة اليوم مع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة.

وبحسب "رويترز"، قفزت أسهم عملاقي النفط البريطانيين بي بي وشل وعملاق الطاقة الفرنسي توتال إنريجز في نطاق بين 4.4 بالمئة و4.6 بالمئة، وجاءت في مقدمة الداعمين للمؤشر ستوكس 600 مع صعود أسعار الخام.

وقفزت أسهم قطاع الطاقة الأوروبي 4.0 بالمئة، وأغلق المؤشر فايننشال تايمز البريطاني في بورصة لندن مرتفعا 0.9 بالمئة.

وجاءت أسهم العقارات والتعدين بين القطاعات الأخرى الأفضل أداء.

ومما قيًد المكاسب تراجع أسهم العقارات والسيارات والتكنولوجيا. وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.3 في المئة متأثرا بخسائر أسهم قطاعي السيارات والتكنولوجيا.

ويترقب المستثمرون محضر الاجتماع السابق للبنك المركزي الأوروبي بشأن سياسة الفائدة والذي سينشر يوم الخميس.