شركات البطاريات: تصنيف الليثيوم بالسام قد يضر صناعة السيارات الكهربائية

حذرت شركات إنتاج الليثيوم والبطاريات الاتحاد الأوروبي من أن الاقتراح الخاص بتصنيف المعدن على أنه سام قد يلحق ضررا شديدا بصناعة السيارات الكهربائية الناشئة .

وذكرت وكالة بلومبيرج أن المادة تعد جزءا رئيسيا من بطاريات السيارات الكهربائية وبعض أنواع الزجاج.

وتدرس الآن المفوضية الأوروبية اقتراحا من شأنه أن يدرج هذا الشهر بعض أنواع الليثيوم في أعلى فئة من المواد السامة ، وذلك جزئيا بناء على دراسات تم إجراؤها في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وأوضحت الوكالة أن جماعات الضغط، بما في ذلك يوروبات والرابطة الدولية لليثيوم ويوروميتاوكس ذكرت في خطاب مفتوح للسياسيين، قد يوصم استخدام هذه المواد ويضر بقطاع صناعة السيارات الكهربائية.

وأثارت جماعات الضغط في الخطاب المخاوف إزاء السبب العلمي للتصنيف، الذي قد يؤدي إلى ترسيخ الكيماويات "كمادة ذات مصدر قلق عال للغاية"، إلى جانب المواد المسرطنة والطفريةالتي يرغب الاتحاد الأوروبي في التخلص منها تدريجيا عن طريق تقييد استخدامها.

وذلك قد يقوض الجهود المنفصلة الرامية لتعزيز الانتاج المحلي لليثيوم الذي وصفته المفوضية كمادة خام خطرة في عام 2020 .