"الوطنية للتأمين": إثنان من المساهمون الكبار نفذو صفقة خاصة تعادل 2.5% من أسهم الشركة

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين عن استلامها خطاب (بواسطة البريد الالكتروني) من كل من شركة إبراهيم الجفالي واخوانه وشركة سنك للتأمين والمتضمن التالي:

- تنفيذ صفقة خاصة خارج السوق بحيث تبيع شركة سنك للتأمين عدد 1,000,000 سهم من أسهمها بالشركة لشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، أي بما نسبته 2.5% من رأس مال الشركة الوطنية للتأمين وبقيمة 16.5 ريال سعودي للسهم الواحد ومبلغ إجمالي وقدره 16,500,000 ريال.

- انخفضت حصة شركة سنك للتأمين في الشركة الوطنية للتأمين من 27.5% لتصبح 25% من أسهم الشركة الوطنية للتأمين.

- ارتفعت حصة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه في الشركة الوطنية للتأمين من 8.63% لتصبح 11.12% من أسهم الشركة الوطنية للتأمين.