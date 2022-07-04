سويسرا تسجل أعلى معدل تضخم في 29 عاما

ارتفع معدل التضخم في سويسرا بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ليسجل 3.4% في يونيو.

ووفقا لبلومبرج"، جاء معدل التضخم المسجل في سويسرا الشهر الماضي، على أساس سنوي، أعلى من مايو (2.9% على أساس سنوي) وأعلى كثيرا من هدف البنك الوطني السويسري (2%).

وأشار البنك الوطني السويسري إلى أن حرب روسيا مع أوكرانيا تمثل عاملا مهما في تسارع وتيرة الأسعار في سويسرا، بالإضافة إلى الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد.

يأتي هذا التطور بعد أسبوعين من رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي، بشكل غير متوقع، إلى سالب 0.25% لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

وقال محافظ المركزي السويسري توماس جوردان آنذاك إن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، وقد يضطر المسؤولون إلى رفع الفائدة مرة أخرى.

وكان البنك المركزي السويسري توقع في يونيو الماضي ارتفاع معدل التضخم إلى 2.8% هذا العام، و1.9% عام 2023 و 1.6% في 2024 .