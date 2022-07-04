ضربة جديدة للعقارات الصينية.. مجموعة كبيرة تتخلف عن سداد ديونها

تخلفت مجموعة شيماو أحد المطورين العقاريين الرئيسين في الصين عن سداد ديونها، مما وجه ضربة جديدة لقطاع العقارات المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

مجموعة شيماو التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها تخلفت في دفع أصل الدين والفائدة على سندات بقيمة مليار دولار حل استحقاقها أمس.

وبحسب "سي إن إن" فإن قطاع العقارات في الصين يترنح من أزمة إلى أخرى منذ عام 2020، عندما بدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين في محاولة لكبح ديونها المرتفعة وكبح أسعار المساكن الجامحة.

وتصاعدت المشكلات بشكل كبير في الخريف الماضي عندما بدأت شركة إيفرجراند - ثاني أكبر مطور عقاري في الصين - تتدافع لجمع الأموال لسداد المقرضين، حيث تبلغ ديونها 300 مليار دولار. وقد تم تصنيفها على أنها متخلفة عن سداد الديون من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في ديسمبر الماضي.

ووفقا لتقديرات موديز في وقت سابق من هذا العام، فإن مجموعة شيماو لديها قدر كبير من الديون المستحقة في عام 2022، بما في ذلك ما قيمته 1.7 مليار دولار من السندات التي يحتفظ بها مستثمرون دوليون، و8.9 مليار يوان (1.4 مليار دولار) من السندات التي يحتفظ بها مستثمرون صينيون.